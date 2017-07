Agtur PAlmas divulga lista dos classificados para 11º Festival Gastronômico de Taquaruçu

Welcome! Log into your account

5 Maria do Socorro N. Cavalcante – Cabacinha de Ouro com Creme de Cajá

7 Maria do Bonfim de Araujo – Escondidinho Flor do Cerrado

Para incentivar a gastronomia de Taquaruçu e valorizar a história do festival, 35% das vagas foram destinadas aos moradores do distrito, que concorreram separadamente dos inscritos da ampla concorrência.

O presidente da Agtur, Cristiano Rodrigues, ressalta a importância da fase de degustação no FGT. “Antes tínhamos uma fase anterior que eliminava alguns candidatos pela receita inscrita, mas sabemos que muitas pessoas sabem fazer um excelente prato, mas não conseguem passar para o papel tudo o que sabem fazer. Por isso, oportunizamos a todos os inscritos prepararem suas receitas para a análise do júri técnico”, explicou o gestor.

Os pratos foram divididos em quatro categorias: 19 pratos na categoria “Comidinhas Salgadas”, que são sanduíches, pamonhas, salgados, tapiocas, crepes, pastéis, tortas em geral, pizza e cuscuz; 15 pratos na categoria “Prato Salgado”, que deve obrigatoriamente consistir em sua elaboração uma proteína com acompanhamentos; 12 pratos na terceira categoria “Prato Doce”; e a mais nova categoria, os Food Trucks, com quatro pratos participantes.

A Agência Municipal de Turismo de Palmas (Agtur) divulga nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial do Município, os 50 pratos classificados para o 11º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontecerá entre os dias 06 a 10 de setembro, no distrito de Taquaruçu.

