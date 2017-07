Mutirão, parcerias com o governo do Estado e agenda política com prefeitos evidenciam nova fase do gestor municipal

Passado o momento de ajuste administrativo, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), amplia sua agenda política nas últimas semanas. Além de dois Mutirões da Prefeitura já realizados em menos de um mês, o chefe do Executivo participou da reunião dos prefeitos no último dia 26. Iris e outros 30 prefeitos atenderam o chamado do presidente estadual do PMDB, deputado federal Daniel Vilela para o encontro.

“Não podemos nos acomodar, precisamos cuidar das nossas administrações com muita dedicação, nos mantendo próximos da população”, relatou o prefeito.

De acordo com Iris, o cenário de crise atual requer “prudência”, mas destaca que é em momento de crise que o “bom gestor aparece”. Aos prefeitos, o chefe do Executivo Municipal revelou o que o atual momento vivenciado pelas prefeituras brasileiras é, sem sombra de dúvidas, o mais sensível.

“Requer vigilância nos gastos, maior responsabilidade, criatividade e foco exclusivo no povo”, observou o prefeito.

Outra preocupação do peemedebista é manter e melhorar as parcerias com os governos do Estado e Federal. Iris reuniu com o secretário do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), Vilmar Rocha, visando parcerias. O prefeito mira em obras de infraestrutura em cidades que fazem divisa com a capital e pretende revitalizar a Praça do Trabalhador e toda região da Rua 44, que engloba a Feira Hippie, no Centro de Goiânia.

A expectativa é que a parceria resulte em R$ 10 milhões, para revitalização do local.

“Minha gestão sempre foi aberto às parcerias com o setor público e privado, não olhamos cor partidária, se é pra buscar recursos e obras para nossa cidade eu recebo de braços abertos”, destacou.

Além das parcerias, o prefeito citou a inovação e a criatividade como forma de driblar a crise. Conforme Iris Rezende, diante dos desafios vivenciados pelos atuais prefeitos, o momento é ideal para inovar as administrações públicas. “A nossa responsabilidade, enquanto prefeitos, é tamanha, mas precisamos de criatividade e do contato direto com a população para termos, inclusive, conhecimento das demandas dos cidadãos”. Ele relatou, por exemplo, que o Mutirão, realizado no último fim de semana, é um dos instrumentos de interligação da população com o poder público.

“Precisamos nos adequar aos anseios do povo e trabalhar efetivamente por ele”, frisou.

Iris Rezende lembrou que sua experiência administrativa muito lhe ensinou.

“As nossas potencialidades nos auxiliaram e com as nossas adaptações teremos condições de viver momentos felizes junto com nosso povo”, ponderou o prefeito.

Segundo ele, aos poucos a administração de Goiânia tem entrado nos trilhos e que a população da Capital já tem sentido a diferença.

“Minha equipe e eu temos trabalhado constantemente em busca de um município melhor e, por essa razão, o trabalho não parou desde que assumimos a gestão”, concluiu.

3º Mutirão no aniversário de Campinas

“Sempre tive um carinho especial por Campinas. Vamos trabalhar intensamente durante a semana de aniversário de um dos mais charmosos bairros da cidade para presentear a região, que é o coração de Goiânia, com muito trabalho e realizações”, declarou Iris ao anunciar que o Mutirão da Prefeitura chega no bairro de Campinas no próximo dia 7.

O prefeito assina o termo de transferência da capital para “Campinha das Flores” e leva todas as pastas da administração municipal para despachar com a população da região. O Mutirão segue até sábado (8), data de aniversário do ex-município que foi anexado à nova capital, em 1933.