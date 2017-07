Laurez Moreira assina ordens de serviço para quatro importantes obras em Gurupi

O Prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, assinou ordem de serviço para a construção de quatro importantes obras no Município. Pavimentação da Avenida B; Construção do Parque Linear, Construção de Auditório Multifinalitário e Revitalização do Centro Cultural Mauro Cunha, além da Construção e Revitalização do Mercado Municipal (Feira da Rua 07). A solenidade de assinatura, que contou com a presença de vereadores e da comunidade, dirigentes classistas, entre outras autoridades, foi realizada no gabinete do Prefeito, nesta sexta-feira, 30.

“Na nossa segunda gestão, vamos produzir muito mais em obras, serviços e qualidade de vida para nossa população, pois, o Município está organizado e com contas e salários em dia, o que vai nos permitir fazer outras obras importantes na nossa cidade” – assegurou Laurez Moreira.

Construção e Revitalização do Mercado Municipal de Gurupi

Etapa 1: Construçã de 09 boxes

Etapa 2: Revitalização da feira, mercado e camelódromo.

Valor: R$ 775.291,62

Inicio: 30/06/2017

Prazo: 180 dias

Pasta Responsável: Secretaria Municipal da Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente.

Pavimentação e Urbanização da Avenida B

Obra completa com: pavimentação asfáltica, implantação de drenagem pluvial, acessibilidade, ciclovias passeio, sinalização.

Valor: R$ 2.942.418,47

Inicio: 30/06/2017

Prazo: 120 dias

Pasta Responsável: Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Implantação do Parque Linear de Gurupi

Construção de parque para a prática de esportes, lazer e entretenimento, à Avenida Beira Rio – Setor União V.

Valor: R$ 1.343.587,57

Inicio: 30/06/2017

Prazo: 180 dias

Pasta Responsável: Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo

Construção do Auditório Multifinalitário de Gurupi

Construção de Auditório Multifinalitário, Revitalização do Centro Cultural Mauro Cunha.

Valor: R$ 816.907,12

Inicio: 30/06/2017

Prazo: 180 dias

Pasta Responsável: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Do Site Agora-TO)