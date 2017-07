Marcelo Miranda inaugura asfalto na TO-222 que beneficia vale do Araguaia

As obras de reconstrução da pavimentação asfáltica, de melhorias no sistema de drenagem e na sinalização, inaugurados nesta sexta-feira, beneficiam diretamente a população dos municípios de Aragominas, Muricilândia, Santa Fé do Araguaia e do povoado de Porto Lemos, mais conhecido como Pontão, na divisa com o Pará, região do Vale do Araguaia.

“Esses benefícios chegam pela parceria consolidada entre o Governo do Estado e o Banco Mundial, na execução do PDRIS [ Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável]. É uma soma de bons resultados, pois quando melhoramos uma estrada, estamos interligando pessoas, ampliando as possibilidades de geração de riquezas”, disse o governador.

Marcelo Miranda também garantiu que os investimentos vão continuar por todo o Estado. “As máquinas que estão transformando a infraestrutura do Tocantins não vão parar. Vamos continuar trabalhando para construirmos um Estado onde as decisões sejam tomadas, sempre, com base no bem da população, no bem da coletividade”.

Economia

A região beneficiada é economicamente forte em criação de gado de corte, um dos principais produtos da balança comercial do Estado do Tocantins. Com a recuperação da rodovia, o Governo do Estado contribui com o aperfeiçoamento dos canais de escoamento da produção. Além disso, a rodovia facilita a circulação entre os estados de Tocantins e Pará.

Comerciante na beira do Rio Araguaia, em Porto Lemos, Francisco da Costa Silva, destacou que as obras vão refletir em outro setor da economia do Tocantins . “Ela vai trazer mais turistas para cá. Ano passado a movimentação não era boa por causa da estrada. Com o governo fazendo essa reconstrução, esse ano com certeza vai melhorar muito para nós”, disse.

O prefeito de Muricilândia, Alessandro Borges destacou que a obra marca uma nova fase de crescimento do Estado. “Saímos da condição de figurantes para condição de protagonistas da história do Tocantins. Tenho certeza que agora o povo vai andar com segurança por essa rodovia e o Estado vai se desenvolver ainda mais, pois agora se torna viável o escoamento da produção aqui da região. Temos uma palavra: gratidão por essa importante obra”, agradeceu.

União

Prefeita Eliete Alves, do município de Aragominas, destacou a importância da união dos municípios e ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado. “A união dos três municípios: Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Muricilândia, vem fazendo a força e mostrando trabalho. Com o apóio que estamos recebendo do Governo do Estado tenho certeza que a população dessa região receberá cada dia mais benefícios”, ressaltou.

PDRIS

As obras foram realizadas com recursos do Banco Mundial, por meio do PDRIS, na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (Crema). O contrato tem duração de cinco anos. Sendo que nos dois primeiros, a empresa executa a recuperação das rodovias e nos três últimos, ela fica responsável pela manutenção rotineira dos trechos contratados.

Ao todo, o PDRIS está investindo R$ 314 milhões, oriundo de financiamento com o Banco Mundial (Bird). As obras têm como objetivo a melhoria do sistema logístico do Tocantins, facilitar o tráfego nas rodovias tocantinenses e melhorar o escoamento da produção regional e a segurança dos usuários. O Crema prevê obras na malha viária estadual em 72 municípios.

Com o PDRIS/Crema, o governo do Tocantins está reconstruindo cerca de 1,5 mil quilômetros de rodovias estaduais. Além dos serviços de reabilitação e reforço estrutural no pavimento asfáltico, as vias também estão recebendo melhorias no sistema de drenagem e na sinalização.

Referência

O Projeto em execução no Tocantins já é exemplo para outros países. Recentemente, uma missão do Moçambique visitou o Tocantins com o objetivo de conhecer a experiência exitosa do Estado na execução do PDRIS. A ideia é usar o Tocantins como modelo no desenvolvimento do mesmo tipo de projeto no país africano.

Presenças

Participaram da solenidade, moradores dos municípios beneficiados, prefeitos e lideranças locais; os deputados federais, Lázaro Botelho e César Hallum; os deputados estaduais, Valderez Castelo Branco, Jorge Frederico e Elenil da Penha; secretários de estado, entre outras autoridades estaduais. (Do Site Agora-TO)

Com um investimento de R$19,7 milhões, o governador Marcelo Miranda, acompanhado pela deputada federal e primeira dama do Estado, Dulce Miranda, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 30, três pontos da Rodovia TO-222, que somam um total de 87,05 quilômetros. Os pontos formam o primeiro trecho de 10 previstos para serem recuperados pelo Governo do Estado nas rodovias TO-130, TO-222 e TO-424, totalizando 302,70 km de rodovias, só na região de Araguaína.