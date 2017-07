“Este é um governo participativo e que investe nos municípios, para fazermos deste o maior estado do Brasil” disse o vice-governador

“Política moderna exige respeito, é caminhar pra frente”, disse José Eliton ao acompanhar o governador Marconi Perillo durante assinatura de convênios e entrega de benefícios em municípios goianos, no dia 29 de junho. Eles passaram por Água Limpa, Buriti Alegre, Morrinhos, Piracanjuba e Rio Quente. As parcerias integram o programa Goiás na Frente, coordenado pelo vice-governador.

Com os convênios entre o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Governo (Segov) e as prefeituras, os prefeitos receberão recursos diretos do Tesouro Estadual e aplicarão os valores em obras de infraestrutura, como asfaltamento e recapeamento. Em Buriti Alegre, o prefeito André de Sousa Chaves, o Dedé Chaves, receberá R$ 1 milhão, quantia que será investida na revitalização de vias urbanas e também em pavimentação.

Outro convênio celebrado com a prefeitura, no valor de R$ 1,059 milhão, é destinado à reforma do Colégio Estadual Nestor Maranhão Arzola. Durante a solenidade, ocorrida no Clube Recreativo de Buriti Alegre, José Eliton destacou que o Goiás na Frente é resultado de um esforço conjunto liderado pelo governador Marconi Perillo e levará benefícios a todos os cantos do estado.

“O governador é exemplo de homem que faz política para construir; tenho orgulho de caminhar ao lado dele, e juntos vamos construir o futuro deste estado”, declarou.

Ele se despediu de Buriti Alegre destacando a forma republicana com que o governo conduz o programa Goiás na Frente, não observando opções políticas partidárias.

“O compromisso do governador com a cidade é o meu compromisso; pode contar comigo para o que der e vier”, concluiu.

Entre outras autoridades, participaram do evento a deputada federal Magda Mofatto, o deputado estadual Hélio de Sousa, prefeitos de cidades vizinhas, ex-prefeitos e vereadores.

Em Água Limpa, o convênio do Goiás na Frente reuniu centenas de pessoas no Centro de Eventos Francisca Pacheco, na Praça da Matriz. Na ocasião, o vice-governador José Eliton participou da celebração de convênio com o prefeito Valdir Inácio do Prado, no valor de R$ 1 milhão, que será investido integralmente na pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas do município.

O governo também fez a entrega de um ônibus para o transporte escolar e anunciou a construção de 50 casas populares.

“Goiás tem pressa, estamos trabalhando para levar benefícios a todos os 246 municípios goianos, para atender aos anseios da população”, disse o vice-governador José Eliton.

Governo referência

“Temos um governo que é referência para o país, que tem coragem para debater grandes temas. E que na hora certa tomou as decisões que garantiram a saúde econômica do estado”, destacou o vice-governador.

Ao final, José Eliton reforçou o seu compromisso com Água Limpa.

“Enquanto estivermos no governo, Água Limpa tem dois grandes parceiros: o governador Marconi Perillo e eu”, garantiu.

“Maior programa de investimentos do país”

José Eliton esteve também na cidade de Rio Quente, onde representou o governador Marconi Perillo na assinatura do convênio do programa Goiás na Frente com o prefeito João Pena de Paiva, para o repasse de R$ 1 milhão em obras de pavimentação asfáltica e recapeamento das vias urbanas. Além dessas obras, o governo anunciou vários benefícios para o município, entre elas a duplicação da rodovia que liga Morrinhos a Caldas Novas, que envolve mais de R$ 100 milhões e contribuirá com o desenvolvimento da região de forte vocação turística.

Na solenidade, José Eliton anunciou apoio do governo para a construção de uma creche na cidade e atenção para novas demandas por pavimentação e recapeamento de vias no município.

“Temos uma atenção toda especial para com Rio Quente e vamos trabalhar para dar respostas levando benefícios em diversas áreas”, disse José Eliton.

No início da tarde, José Eliton esteve ainda em Morrinhos, onde participou da celebração de convênio com o prefeito Rogério Carlos Troncoso Chaves no valor de R$ 4 milhões. Vários benefícios foram anunciados, entre eles a entrega de ônibus, caminhão e outros veículos para a Secretaria de Saúde do município.

Outro convênio com a prefeitura vai assegurar a construção de uma casa-lar para crianças e idosos. Morrinhos será ainda contemplada com obras estruturantes, como a duplicação de rodovia e construção do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq).

“É uma agenda forte de trabalho em que estamos construindo, por meio deste que é o maior programa de investimentos do país, que prevê obras estruturantes como rodovias, hospitais, escolas”, disse José Eliton.

A cidade será contemplada com a construção de 147 casas populares, destacou o vice-governador.

“Este é um governo participativo e que investe nos municípios; e é por isso que faz sentido participar de política, para fazermos deste o maior estado do Brasil” acentuou.

Hutrin terá mais 10 leitos de UTI para adultos

O Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) terá mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o atendimento dos casos de emergência de pacientes adultos e contará com o Serviço de Tomografia Computadorizada na unidade. A instalação dos novos serviços representa parte dos investimentos feitos pelo governo do Estado no Hutrin. Ao longo de 2016 e neste ano, o Estado investiu em reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para a unidade. Na compra de aparelhagem, a Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) utilizou R$ 110 mil para a aquisição de um equipamento de radiologia computadorizada. Para este ano, a SES-GO prevê também o repasse mensal de R$ 2.294.965,60 para o custeio do hospital.

O governador Marconi Perillo afirma que os recursos aplicados mostram o reconhecimento do governo estadual na importância estratégica do Hutrin como unidade de saúde.

“Trindade representa hoje um centro de peregrinação, recebendo milhares de romeiros brasileiros e de outros países todos os anos. A cidade precisa ter um hospital bem equipado para atender casos de urgência e emergência, para atender com qualidade tanto a população local quanto os peregrinos”, diz Perillo.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, destaca que o Hutrin faz parte da Rede de Urgências e Emergências do Estado, composta pelo Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime de Pirenópolis, Hospital de Urgências da Região Sudoeste, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo e Hospital de Urgências de Goiânia.

“Os casos mais graves são regulados para Hugo e Hugol. Com esses investimentos, estamos garantindo um atendimento eficiente no próprio Hutrin, desafogando assim a rede de urgência da capital”, afirma Vilela.

Ampliação do atendimento

Com os investimentos, o Hutrin ampliará o atendimento nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cardiologia, obstetrícia, ginecologia, cirurgias geral e de pequenos traumas. O hospital terá a capacidade de realizar 400 internações por mês e mensalmente mais 3.652 atendimentos de urgências. “Um crescimento de 100% na capacidade instalada”, informa Vilela.