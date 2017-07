Prefeitura de Araguaína tem horário de atendimento diferenciado em julho

Welcome! Log into your account

O motivo do atendimento diferenciado nesses dois dias da semana é para dar mais segurança e tranquilidade no período de deslocamento das famílias em suas viagens neste mês de julho.

A Prefeitura de Araguaína publicou no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 29, o Decreto nº 025/2017, que regulamenta o horário de expediente dos órgãos públicos municipais no mês de julho, o qual é o período de férias da maioria das famílias araguainenses.

