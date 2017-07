Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

O Grupo Sonhus Teatro Ritual, do Lyceu de Goiânia, está com uma programação especial neste mês de julho chamada Tempo para Teatro, Cinema e Dança. O Tempo para Teatro traz o espetáculo Nonada Shakespeare baseado nas obras de Shakespeare e de Guimarães Rosa, com o Grupo Malva, dias 1º e 2 de julho, às 20h. No Tempo para Cinema, haverá o 1º Circuito de Cine Zumbis do Cineclube Vingador Tóxico, com exibição em três sábados seguidos, nos dias 15, 22 e 29, às 15 horas, com entrada franca.

No Tempo para Dança serão dois eventos. O primeiro, o Projeto InVentre vai apresentar a arte da Dança do Ventre em sua essência e em diálogo com outras danças e outras artes. Já o segundo evento de dança contará com seis apresentações do projeto Rosa Grená. As apresentações são no Teatro Sonhus, do Lyceu de Goiânia. Mais informações: (62) 3225 2013.

Vencedores do Fica 2017

O grande vencedor do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2017 foi Martírio, de Vicent Carelli com co-direção de Tita e Ernesto de Carvalho. O filme recebeu o troféu Cora Coralina para melhor obra e um valor de R$ 70 mil e ainda foi consagrado o melhor longa-metragem do Festival.

O filme Algo do que fica, de Benedito Ferreira, levou o troféu de melhor produção goiana na Mostra Competitiva e o prêmio de melhor ator e melhor direção de fotografia na 15ª Mostra ABD Cine Goiás. A animação A noiva do coelhinho, de Rafael Franco, também recebeu três prêmios: trilha sonora original, roteiro e melhor animação. Já o vencedor da I Mostra Saneago de Filmes Temáticos sobre Água foi o documentário Ilha, de Daniel de la Calle. A produção recebeu o troféu e um prêmio de R$ 30 mil. A cerimônia de premiação foi realizada no domingo, 25, no Cineteatro São Joaquim.

Concerto comemora Batismo Cultural

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta, dias 4 e 5, às 20h, no Teatro Sesi, um concerto especial em comemoração aos 75 anos do Batismo Cultural da Capital. Sob regência do maestro Eliseu Ferreira, a Orquestra, acompanhada do Coro Sinfônico do município, Coro Sinfônico Jovem de Goiás e Coral Infantil Pequenas Vozes, apresentará a obra Carmina Burana (canções de Beuren), do compositor Alemão Carl Orff, escrita em 1935 e estreada em junho de 1937, em Frankfurt. O concerto também terá participação dos solistas Ângelo Dias (barítono), Hudson Ayres (tenor) e Daniele Nastri (soprano). Ingressos: 2kg de alimento não perecível ou um livro literário.

Goiânia Canto de Ouro

Continua até agosto a 7ª edição do Goiâna Canto de Ouro, com a apresentação de mais de 100 artistas goianos, entre cantores e instrumentistas. As apresentações são realizadas semanalmente, de quinta a domingo, no palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. De 6 a 8 de julho os shows são com os goianos Allex Flores, Gilberto Correia, Valter Mustafé, Túlio Borgo, Horton Macedo e Lucas Faria. As apresentações têm início às 21h. Confira a programação completa no www.cantodeouro.com.br

Oficina de teatro

O ator e comediante Raphael Ghanem ministra uma oficina de teatro, com foco em técnicas de improvisação e comédia, dias 13 e 14 de julho. O ator interpretou o divertidíssimo Gledson na novela A Lei do Amor (rede Globo), contracenando com artistas como Grazi Massafera e Heloisa Périssé.

A oficina, promovida pela Cia Stars de Teatro, é destinada a todos que queiram vivenciar a experiência teatral, não havendo obrigatoriedade de ser profissional da área. Informações: www.ciastars.com e (62) 982695232.

Palestra sobre vendas

O Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO) promove dia 4, às 19h, a palestra Os 5 Passos para Vender Mais e Melhor, com o psicólogo Eduardo Mesquita, no auditório da Fecomércio (Av. 136, 1084, no Setor Marista).

Eduardo Mesquita tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e abordará assuntos como passos que promovem um aumento significativo nas vendas, posicionamento e metas, essência competitiva e fidelização de clientes. Inscrições pelo site www.sinat.com.br. Entrada: dois litros de leite, que serão entregues ao Centro de Valorização da Mulher (CEVAM).

Mundo Jurássico

A exposição Mundo Jurássico, com réplicas de dinossauros em tamanho real está aberta ao público até 30 de julho no Shopping Cerrado. São 13 esculturas ricas em detalhes que emitem som e se movimentam. As esculturas são feitas de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos e espuma de alta densidade, tudo coberto com uma tripla camada de borracha de silicone pintada. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário.