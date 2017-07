500 novas vagas são abertas em Cmei

A escola localizada no Jardim América, em Goiânia, está recebendo matriculas e atenderá crianças com idade entre 3 e 5 anos

A inauguração do primeiro Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) da gestão de Iris Rezende marca o início da ampliação da rede de atendimento educacional prevista para toda Goiânia. A região Sul foi a primeira a ser contemplada pela administração municipal, com 500 novas vagas criadas com a abertura do Cmei Jardim América II. Em solenidade realizada no dia 27 de junho, o prefeito Iris Rezende entregou a nova instituição à comunidade, que prestigiou o evento acompanhada de autoridades e servidores da Educação Municipal.

A nova instituição já pode receber matrículas para crianças com idade entre 3 e 5 anos e 11 meses, através do site https://goiania.portal.gier.com.br. Com espaço amplo, possui área total de 480 m² e estrutura dividida em 19 salas, cozinha, lavanderia, depósito, espaço recreativo e pátio com espaço coberto na área de alimentação. As crianças serão atendidas em período parcial, sendo 11 turmas de manhã e 11 à tarde. A nova instituição receberá as crianças para atendimento no início de agosto, após as férias escolares que iniciam no próximo dia 3.

Para Iris Rezende, o trabalho desenvolvido nos centros municipais de educação infantil é referência de educação de qualidade. “Nosso objetivo é fazer com que todas as crianças, cujas mães tenham que trabalhar durante o dia, sejam cuidadas pela Prefeitura por meio dos Cmei. O Cmei é especial, não é simplesmente uma creche. Neles, até os brinquedos são direcionados a despertar o conhecimento da criança. Então, é uma conjugação de amor, de preocupação com o desenvolvimento da criança”, enalteceu.

O secretário de Educação e Esporte, Marcelo Costa, ressaltou que a inauguração do novo Cmei é resultado do esforço coletivo da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e resulta da reengenharia administrativa iniciada em janeiro. “Essa escola representa para nós a primeira de muitas iniciativas que vamos fazer para a melhoria da Educação. É bom lembrar que esta que está sendo inaugurada é entregue em conjunto com 20 instituições que foram reformadas junto com o Programa Escola Viva”, pontuou ao citar a iniciativa de manutenção permanente de prédios escolares lançado recentemente pela SME.

Ampliação

Com 29 mil crianças com idade entre 6 meses e 6 anos (incompletos) atendidas na rede municipal, o secretário destacou que serão celebrados dois novos convênios, para o início do segundo semestre, que criarão 170 vagas de tempo integral, sendo 80 na região Norte e 90 na região Noroeste. “Cada escola deve ser muito bem pensada e colocada onde as pessoas realmente necessitam, para que nós possamos entregar esse serviço em Educação que as pessoas tanto precisam em Goiânia”, afirmou Costa.

O secretário ressaltou ainda ações planejadas para ampliar este atendimento para um número cada vez maior de crianças. “Estamos implementando outras ações como as salas modulares e as bolsas que vão ajudar a reduzir o número de déficit que temos na Capital. Nós temos 46 obras que estão paralisadas, destas, 35 não saíram do papel. Estamos reformulando toda a parte de projeto e conversando com o Ministério da Educação”, frisou.