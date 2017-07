71 anos do Museu Zoroastro

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Um dos centros mais importantes da memória e da cultura de Goiás, o Museu Zoroastro Artiaga, celebrou o aniversário de 71 anos dia 5 de julho. Para comemorar, o Museu está com uma programação com mediação das exposições, contação de história, sessão de cinema no auditório e distribuição de pipoca para o público.

O acervo do museu é formado por: objetos da arte indígena; elementos da geologia, arqueologia, cultura popular, arte sacra e folclore, além de documentos históricos, entre outras peças. Parte do conjunto Art Déco da Praça Cívica, o museu funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos finais de semana e feriados das 9h às 15h.

Exposição automotiva

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza dia 16, no CEU das Artes do setor Cidade Vera Cruz, o 1º Encontro de Carros Antigos do município. O evento contará com a participação de oito clubes que irão expor mais de 100 carros, além de exposição de miniaturas e peças automotivas antigas.

A exposição tem como objetivo resgatar a história do automóvel mostrando a sua evolução que está intimamente ligada à evolução da sociedade. Os amantes de autos antigos poderão conferir de perto e em perfeito estado carros de diversos modelos e também tirar foto ao lado das relíquias. A entrada é gratuita. O CEU das Artes Orlando Carneiro fica na av. V5, Cidade Vera Cruz.

Feira de livros a R$ 10

O Passeio das Águas Shopping está com uma novidade literária. Até dia 4 de agosto, o shopping recebe a Feira Top Livros, com mais de 20 mil títulos disponíveis. São livros de diversos gêneros, de infantis a grandes clássicos da literatura mundial, tudo com o valor único de R$ 10. A Feira tem entrada gratuita, e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h.

Comida di Buteco: Dom Cirus é Goiás na disputa nacional

Eleito campeão do Comida di Buteco 2017 em Goiás, com o petisco Kib´Bolinho, o Dom Cirus concorre na terça-feira, 11, ao título de melhor boteco do Brasil. O representante da capital goiana disputa com 19 campeões da etapa regional do concurso. O anúncio será feito durante festa de encerramento na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, 520 “butecos” de norte a sul do país concorreram neste ano.

Na Bike com DV

Um projeto inédito em Goiânia e que tem ganhado cada vez mais praticantes e colaboradores. Na bike com DV (deficientes visuais) é o nome da iniciativa encampada por alguns apaixonados pelo ciclismo que pensam não somente no bem-estar próprio, mas também em ajudar quem não pode mais pedalar em razão de algum problema na visão. E esse é o tema do próximo Amor ao Esporte, que vai ao ar na segunda, 10, às 11h20, na TV Brasil Central (TBC).

O programa, veiculado no canal 13.1 ou 520 na NET, vai mostrar ainda uma entrevista exclusiva com a nova presidente da Federação Goiana de Ciclismo, a atleta Janildes Fernandes. Na quarta, 12, tem reprise, às 19 horas. Já as últimas edições do programa podem ser acompanhadas pelo youtube/tvbrasilcentral. Na foto, a equipe da TBC com Janildes Fernandes.

O Boticário para os homens

Para traduzir os desejos do homem moderno, elegante e bem-sucedido, O Boticário desenvolveu a fragrância Zaad Mondo. O novo eau de parfum da marca combina notas amadeiradas e de especiarias aromáticas ao toque levemente frutado do exclusivo acorde Blue Juniper, criando uma combinação sofisticada e inovadora para o mercado brasileiro. A marca vai sortear uma viagem de volta ao mundo, com direito a acompanhante – com valor equivalente a R$ 200 mil. Para participar, é preciso comprar qualquer eau de parfum da linha Zaad e fazer a inscrição cadastrando o código de barra no site boticario.com.br/promocaozaadmondo. O concurso é regulamentado pela Caixa Econômica Federal (nº 4-0439/2017), e o sorteio será dia 2 de agosto.

Blocos inteligentes

A Vertical Green do Brasil, empresa de engenharia ambiental, lançou no mercado a marca Urban Wall – blocos de concreto para muros de arrimo vegetados e fechadas verdes. Duas linhas do produto compõem o mix da marca. O Urban Block, com dois modelos para arrimos sem vegetação (Alfa e Beta) e o Garden Block, com quatro variedades (Wave, Link, Box e Gemini) para arrimos com vegetação. Todos podem ser usados apenas como vedação ou exercerem função estrutural. O grande diferencial desses blocos é que eles aliam estética e função, além de possibilitarem inúmeras combinações. São de fácil aplicação e economicamente bastante viáveis.