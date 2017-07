Governador Marcelo Miranda nomeia Suely Quixabeira para reitoria da Unitins

O governador Marcelo Miranda empossou a professora Suely Cabral Quixabeira Araújo para assumir a reitoria da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). A docente já respondia pelo cargo desde março, quando a então reitora Elizângela Glória Cardoso se afastou para tratamento de saúde. Elizângela Glória faleceu no mês de junho, durante o tratamento.

Como vice-reitora, o governador nomeou a professora Simone Brito, até então pró-reitora de Extensão da Unitins, que também respondeu pela Reitoria da Universidade no período de novembro/2016 a fevereiro/2017, quando Elizângela já se encontrava de licença médica e Suely estava em gozo de licença maternidade.

Sobre as escolhas para os cargos, Marcelo Miranda destacou que as fez em respeito e reconhecimento ao trabalho da professora Elizângela Glória. “Há um ditado popular que diz que em time que está ganhando não se mexe. E todos os reservas desse time estão aptos a assumir. Então, é natural que a gente mantenha essa equipe da Unitins, profissionais que começaram o trabalho com a reitora Elizângela, que foram preparados por ela e que darão continuidade aos projetos e trarão ainda mais conquistas para a Unitins”, ressaltou o Governador.

Suely Quixabeira disse que recebe a nomeação com muita responsabilidade, já que tem a missão e o objetivo de dar continuidade à gestão democrática e de sucesso da ex-reitora Elizângela Glória. Simone Brito ressaltou que a reitoria continuará com uma gestão transparente e democrática.

Suely Quixabeira

Suely Cabral Quixabeira Araújo é graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais. É docente da Unitins no curso de Serviço Social desde 2006. Na universidade, já exerceu o cargo de pró-reitora de Graduação, Coordenadora do curso de Serviço Social nas modalidades EAD e Presencial, e vice-reitora da Unitins, de janeiro de 2015 a junho de 2017.

Simone Brito

Simone Pereira Brito é assistente social especialista em Gestão do Sistema Único de Assistência Social e em Gestão Pública. Exerceu os cargos de secretária de Ação Social e Habitação e secretária da Cidadania e da Mulher de Palmas, capital do Tocantins. Foi coordenadora e diretora da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social (Setas) e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atuou na Defensoria Pública do Estado do Tocantins na área de planejamento, elaboração de projetos e captação de recursos. Atuou como coordenadora pedagógica e foi professora da Escola de Conselhos de Direitos e Tutelares da Unitins desde 2009. É militante no campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes, tendo sido coordenadora geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-TO). É professora do curso de Serviço Social da Unitins desde 2015, quando também assumiu a Pró-Reitoria de Extensão da instituição, cargo que ocupava até este momento. (Do Site Agora-TO)