Governo do Estado entrega obras de pavimentação asfáltica na região do Bico do Papagaio

O governador Marcelo Miranda inaugurou em Itaguatins, na sexta-feira, 7, obras de reconstrução da pavimentação asfáltica, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização da TO-126, no Bico do Papagaio. Marcelo Miranda foi recebido pela população e autoridades presentes. O governador cumprimentou e posou para fotos com os trabalhadores da empresa responsável pelas obras na rodovia. O trecho totaliza 25,23 quilômetros e liga Sítio Novo à Itaguatins. Marcelo Miranda descerrou a placa de inauguração em Itaguatins e seguiu para Sítio Novo, onde entregou a importante obra à comunidade e aos usuários da rodovia.

As obras, que representam um investimento de R$ 5,9 milhões foram realizadas com recursos do Banco Mundial, por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (Crema).

Só na regional de Tocantinópolis, o PDRIS deve recuperar 18 trechos nas rodovias TO-010, TO-126, TO-134, TO-201, TO-403, TO-404 e TO-407, totalizando 378,43 km, com investimento de R$ 88,3 milhões.

Até agora já foram inaugurados o trecho de Augustinópolis a Buriti (40,13 km) e de Buriti a Esperantina (37,74). Somados ao trecho de Sítio Novo a Itaguatins (25,23 km), que será inaugurado nesta sexta-feira, serão 103,1 km inaugurados apenas nesta região do Bico do Papagaio. (DO SITE AGORA-TO)