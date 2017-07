Iris leva benefícios para o bairro e região de Campinas

Prefeito transfere a capital para Campinas e realiza a terceira edição do Mutirão da Prefeitura no bairro que completou 2017 anos

Cercado de moradores da região, lideranças e autoridades em um de seus principais redutos, o prefeito Iris Rezende (PMDB) chegou acompanhado de 15 vereadores para hastear as bandeiras do Mutirão da Prefeitura na última sexta-feira, 7, e assinar o termo de transferência simbólica da capital para o tradicional bairro de Campinas, berço de Goiânia. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, prestigiou o ato de transferência da Capital e a abertura de uma ampla frente de serviços à comunidade.

Nostálgico, Iris discursou fazendo referência ao bairro que lhe concedeu abrigo ainda jovem. “Cheguei com 15 anos”, lembrou.

Ovacionado, ali já despontou ainda jovem na política liderando os grêmios estudantis do Colégio Lyceu e da Escola Técnica de Campinas. Elegeu-se vereador de Goiânia, em 1958 tendo Campinas como base eleitoral principal. O bairro sempre preservou os costumes e tradições de um Brasil que se modernizava.

“Minha formação cívica e moral se deve muito a Campinas”, relatou.

O líder peemedebista narra a história do ex-município que teve o desprendimento de virar bairro da nova capital.

“Assumindo o poder, Getúlio Vargas, como presidente da República, nomeia Pedro Ludovico Teixeira, em 1933, como interventor estadual e ele tomou a decisão de construir a nova capital, diante das dificuldades até de expansão territorial da querida cidade de Goiás. Campinas de tradição abriu mão de sua condição de município para ser um bairro de Goiânia”, lembrou.

Iris Rezende contou ainda que morou no bairro durante 20 anos e que decidiu não transferir simplesmente a capital para o bairro. “É uma homenagem por meio do trabalho e seriedade a toda a comunidade”, pontuou.

O prefeito explicou que sua intenção é transformar a região em um grande centro comercial que possa chamar atenção de todo o Brasil. Relata que já se reuniu com empresários para estudar o projeto.

A Câmara Municipal também foi transferida para Campinas pelo presidente do Legislativo, vereador Andrey Azeredo (PMDB). Ao discursar aos parlamentares da base e também da oposição, Andrey destacou ser uma honra para o Poder Legislativo ter como sede o bairro de Campinas. O vereador disse, ainda, que Iris pode contar com a Câmara em seu projeto de desenvolvimento de Goiânia.

“Aqui surgiu Goiânia, que hoje é uma cidade pujante, forte, moderna e criativa. Os homens e mulheres aqui presentes não querem nada mais do que ajudar no progresso da Capital, para uma cidade cada vez mais forte e desenvolvida”, destacou Andrey Azeredo.

Além do presidente do Legislativo, estiveram presentes os deputados estaduais Bruno Peixoto e Wagner Siqueira. O número de vereadores chamou a atenção no evento. Entre os parlamentares que marcaram presença no Mutirão estão: Anselmo Pereira (PSDB), Dr. Paulo Daher (DEM), Anderson Sales – Bokao (PSDC), GCM Romário Policarpo (PTC), Emilson Pereira (PTN), Vinicius Cirqueira (PROS), Cabo Senna (PRP), Tatiana Lemos (PC do B), Oseias Varão (PSB), Léia Klebia (PSC), Felisberto Tavares (PR), Welligton Peixoto (PMDB), Zander Fabio (PEN) e Tiaozinho Porto (Pros).

16 setores são contemplados com benfeitorias

Por determinação de Iris, diversos serviços do Executivo desembarcaram na região em um grande volume de serviços prestados à população. Saúde, atendimentos jurídicos, emissão de documentos, educação, meio ambiente e outros serviços ligados à Secretaria de Finanças. Uma unidade do Atende Fácil foi instalada nos Estandes da Praça Campininha das Flores. Fora dela, a execução de obras de infraestrutura, limpeza, tapa-buracos, sinalização de trânsito, pintura de meios-fios e reforma de escolas, postos de saúde e Cmeis.

Após visitar todos os serviços dos estandes, Iris a comitiva de vereadores e lideranças vistoriaram as ações da frente de serviços da Prefeitura na região. Passaram pelo Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), no Setor Aeroviário, o Ponto de Apoio da Comurg e pelas ruas e avenidas que estão recebendo trabalhos de infraestrutura. Durante o percurso, Iris e aliados conversaram com a população, ouviram sugestões, críticas e puderam ver de perto as demandas locais.

No período vespertino, o prefeito visitou o Mercado Centro-Oeste, a continuação da Marginal Cascavel, ligando a Avenida Leste-Oeste com a Avenida Noroeste, e percorreu a Avenida 24 de Outubro para verificar o projeto de ligação de Campinas ao Bairro Capuava.

No sábado, o prefeito vistoriou novamente os estandes do Mutirão para atender lideranças e a população. Realizou visita ao Coreto da Praça Joaquim Lúcio e ao Cais Campinas, Núcleo de Assistência Social (NAS) Esplanada dos Anicuns; visita à Escola Municipal Salomão na Vila São José; além da Igreja Matriz de Campinas.

O Mutirão de Campinas chegou ao fim com uma Missa Solene em Ação de Graças pelos 2017 anos de Campinas, na Igreja do bairro. Houve também apresentação da banda sinfônica na Matriz, oportunidade em que se encerrou a estada do Paço Municipal na Campininha das Flores.