Marconi assina convênios que somam quase R$ 200 mi

Em uma semana, Caravana Goiás na Frente passou por 14 cidades realizando eventos que movimentaram os municípios. A população encheu auditórios para recepcionar o governador

O governador Marconi Perillo liderou mais uma movimentada semana da Caravana Goiás na Frente, percorrendo 14 cidades. Os convênios assinados com as prefeituras somam R$ 196,7 milhões. Dentre eles, está o de retomada da duplicação da GO-070, de Goiânia até a cidade de Goiás. O trecho passa por Inhumas e Goianira, visitados na quinta-feira, dia 6. A parte final da obra, que compreende a duplicação do trecho de Mossâmedes até a cidade de Goiás, custará ao governo estadual R$ 120 milhões.

A caravana começou a semana por Caldas Novas, onde Marconi assinou convênio no valor de R$ 5 milhões e descerrou a placa de inauguração da Escola Padrão Século XXI Delcides Ferreira de Morais, com investimento total de R$ 1,1 milhão. No mesmo dia, o governador foi a Itumbiara para assinar convênio de R$ 5 milhões com a administração municipal para obras de pavimentação urbana, inaugurar a construção de 33 casas Conjunto Dionária Rocha, e o 12º Núcleo Regional de Polícia Científica de Itumbiara, que abriga o Instituto de Medicina Legal (IML).

O prefeito de Itumbiara, José Antônio (PTB), lembrou que os investimentos do governo estadual em Itumbiara já passam de R$ 100 milhões e o governador sempre se dispôs a encaminhar prontamente os pleitos levados a ele pela administração municipal. Também lembrou que é a segunda vez na semana que Marconi visita a cidade, o que demonstra a ligação afetiva que ele tem com Itumbiara.

Na quarta-feira, Marconi foi a Senador Canedo e a Nerópolis. Em Senador Canedo, assinou convênio de R$ 9 milhões que serão aplicados nas obras priorizadas pela administração municipal: construção de um viaduto, de uma unidade educacional, um Cmei, praças, iluminação de vias e outras obras de infraestrutura de menor porte.

O prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes (PSD), disse que Marconi nunca foi a Senador Canedo “de mãos vazias”. E brincou: “Hoje ele exagerou, tem de trazer carro forte”, referindo-se ao convênio de R$ 9 milhões em investimentos autorizados.

Em Nerópolis, Marconi assinou convênio no valor de R$ 12.244.620,00, repartido em: asfaltamento e recapeamento de vias urbanas (R$ 3 milhões); conclusão do prédio do Colégio Estadual Martiniano de Carvalho (R$ 1.244.620) e conclusão do sistema de esgotamento sanitário (R$ 8 milhões).

“O senhor está realizando todos os sonhos da população”, afirmou o prefeito Gil Tavares (PRB), em agradecimento ao governador.

Na quinta-feira, Marconi Perillo esteve em Palmeiras de Goiás para transferir simbolicamente a capital do Estado para o município, em razão da comemoração de 112 anos de emancipação política. O governador também assinou convênio no valor de R$ 3 milhões do Goiás na Frente e entregou benefícios. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou R$ 16 milhões para o Hospital Municipal. Prefeito de Palmeiras, Vando Vítor disse que “a vitória de um grande político não deve favorecer apenas ele, mas toda a sociedade. Desde que Marconi chegou ao Governo de Goiás, Palmeiras cresceu de forma extraordinária. O maior líder político do Estado de Goiás deixa claro que a parceria do governo com as prefeituras é a garantia de progresso”, afirmou.

À tarde, o governador percorreu os municípios de Heitoraí, Itauçu, Itaberaí, Inhumas e Goianira. Em Heitoraí, foi assinado o convênio no valor de R$ 1 milhão. O prefeito Lúcio Pires (PP) agradeceu e aproveitou para destacar que tem conhecimento de que prefeitos de todos os partidos e regiões estão sendo contemplados pelo Goiás na Frente.

Em Inhumas, o convênio celebrado foi no valor de R$ 3 milhões, mas o governador autorizou o aporte de mais R$ 1 milhão durante o evento.

O prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz (PP), afirmou que, enquanto faltam hoje líderes no Brasil, Goiás tem um grande líder, honrado e honesto, que é o governador Marconi Perillo.

“E que além de fazer ótima gestão e ajudar os prefeitos, vai deixar muitas sementes para o futuro com um programa como o Goiás na Frente”, ressaltou o prefeito. Itaberaí recebeu R$ 2 milhões, que serão utilizados para obras de recapeamento e asfaltamento.

Em Goianira, o prefeito Carlão da Fox (PSDB) pontuou que, com os R$ 5 milhões provenientes do convênio assinado pelo governador Marconi Perillo no município, será possível levar pavimentação asfáltica a bairros que estão há 40 anos aguardando por asfalto. A cidade de Itauçu recebeu R$1 milhão para investimentos em obras. O prefeito Tulim agradeceu o cuidado do governo estadual com a cidade. Não apenas pelos benefícios anunciados nesta quinta-feira, 6.

“Queria agradecer o que o senhor tem feito por Itauçu. Uma cidade de apenas 10 mil habitantes que conta com uma unidade do Vapt Vupt, com uma escola militar, com uma patrola, via convênio da Agetop”, enumerou.