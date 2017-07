Prefeito libera recursos para maternidades

O prefeito Roberto Naves assinou na semana passada dois projetos de lei autorizando repasses financeiros mensais para importantes unidades de saúde de Anápolis: Centro Materno Infantil e Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. A soma total dos recursos é de R$ 600 mil. O objetivo é fomentar a prestação de serviços, já que as unidades passam por dificuldades financeiras ocasionadas pela não atualização dos valores de procedimentos realizados pelas casas.

A assinatura do primeiro Projeto de Lei ocorreu no Centro Materno Infantil. O valor do repasse é de R$ 120 mil – sendo em 12 parcelas de R$ 10 mil.

Conforme o projeto, a consideração é de que a unidade “é atuante e reconhecida por prestar assistência à saúde, principalmente a pessoas idosas, gestantes, e recém-nascidos’. Vale pontuar que a instituição presta diversos serviços à população anapolina, como consultas em várias especialidades, exames de ultrassonografia, raio-X, exames laboratoriais e eletrocardiogramas, bem como tratamento odontológico, além de auxiliar no transporte de pacientes de Anápolis para Goiânia.

A segunda assinatura ocorreu na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. Com recebimento mais robusto, de R$ 480 mil, também divididos em 12 parcelas, a justificativa é de que o projeto visa manter o pleno funcionamento e resguardar o acolhimento de parte da população que necessita dos serviços prestados pela instituição.

Relacionado