A obra de macro e microdrenagem pluvial e terraplanagem nas avenidas LO-19 e NS-05 B, em Palmas, já está 96% dos trabalhos concluídos, restando apenas a recuperação asfáltica da Avenida LO-19. A previsão da Prefeitura é que dentro de 60 dias a obra seja entregue.

Na etapa anterior da obra, foi concluída a abertura de bocas de lobo para interligação dos pontos de captação de água da via com as galerias, a fim de solucionar o problema de alagamento de avenidas e rotatórias, conforme explicou o superintendente de obras viárias da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, Hudson Honori. “Os serviços executados buscam drenar as águas das chuvas nas avenidas e quadras adjacentes à Avenida LO-19, diminuindo o risco de alagamento nessas áreas”, esclareceu Honori.

O superintendente de Obras e Serviços, Rafael Marcolino, lembrou que a conclusão da obra vai solucionar um problema antigo que causa há anos transtorno aos moradores das Arnes 82 e 81 (Quadras 806 Sul, 804 Sul) e condutores que precisam trafegar pelas imediações.

Recuperação asfáltica

Com os pontos de captação já concluídos, o próximo passo da obra será a recuperação asfáltica nas intersecções com as Avenidas NS-04 e NS-10, onde o pavimento foi removido para abertura dos pontos de escoamento. O tráfego, que chegou a ser desviado para os bolsões de estacionamento já foi normalizado. E para os trabalhos de recapeamento, o superintendente de Obras Viárias esclarece que o tráfego terá interrupção parcial e intercalada, ou seja, um sentido por vez da pista.

A Obra

A obra de macrodrenagem da Avenida LO-19 permitiu a instalação de galerias pluviais desde a Avenida NS-10 até o Córrego Prata, minimizando o lançamento de águas pluviais na Avenida Theotônio Segurado. O projeto recebeu investimento de R$ 11 milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1). (DO SITE AGORA-TO)