A reformulação do Passe Livre Estudantil

A partir desta segunda-feira, 17 de julho, estará aberto o período de cadastramento dos estudantes para que possam ter acesso ao Passe Livre Estudantil, na região metropolitana de Goiânia. “O programa, cujo custeio foi integralmente assumido pelo governo do Estado em toda a grande Goiânia, substituirá o antigo Passe Estudantil em toda essa região”, explica o secretário de Governo, Tayrone Di Martino (foto). Segundo o auxiliar do governador Marconi Perillo, para os estudantes já cadastrados no Passe Livre Estudantil a troca de cartões será automática e terá início no dia 7 de agosto. O estudante receberá um e-mail, informando em qual unidade do Vapt Vupt ele terá que ir para retirar seu novo cartão, que já virá carregado. Caso o estudante não veja o e-mail, ele poderá consultar nos sites www.segov.go.gov.br e www.juventude.go.gov.br em qual Vapt Vupt ele poderá retirar o cartão, de acordo com a instituição de ensino na qual ele estuda. O governo de Goiás assumiu a integralidade do Passe Livre Estudantil para evitar que as empresas de transporte coletivo aumentassem o valor da tarifa do serviço na grande Goiânia, mantendo o preço da passagem em R$ 3,70. Para novos cadastramentos, o prazo é de 17 de julho a 11 de agosto, nas unidades Vapt Vupt. Quem já é cadastrado, de 7 a 31 de agosto.

“Estou torcendo para que o mundo político nacional tenha juízo, tenha equilíbrio e não venha fazer politiquice no momento mais crítico da nação”

Prefeito Iris Rezende, ao comentar o atual cenário político do país e a situação do presidente Michel Temer e do ex-presidente Lula, este condenado pelo Justiça Federal

Rápidas

O Governo de Goiás pretende substituir parte da frota locada por serviços prestados por aplicativos de transportes (como o Uber).

…

A Segplan prepara o processo licitatório, com base no modelo que já vem sendo utilizado governo Federal e pela Prefeitura de São Paulo.

Estimativa é gerar uma economia de aproximadamente 30% com os gastos com deslocamento de funcionários do Poder Executivo.

…

O uso seria para o deslocamente dos funcionários durante o trabalho na Região Metropolitana de Goiânia.

Assembleia convocada

A Assembleia Legislativa foi convocada extraordinariamente pelo governador Marconi Perillo para votação de três projetos relativos à repactuação de dívidas do Estado com a União, BNDES e Caixa Econômica Federal.

Convocação (2)

As matérias foram protocoladas no início da noite de quarta-feira. Após a chegada do ofício do Governador, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), convocou os parlamentares para o período extraordinário.

Até terça-feira

Segundo Vitti, o período durará até a conclusão da apreciação da pauta. Após manter contato com os 40 parlamentares, ele está confiante no comparecimento e espera realizar as votações até a próxima terça-feira, 18.”.

Pelo julgamento de Temer

Membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Fábio Sousa (PSDB) votou a favor da continuidade do processo que autorizava o STF a julgar o presidente Temer. O relatório na CCJ era pela admissibilidade, mas foi rejeitado pelo colegiado.

Coerência

Fábio Sousa reforçou que seu voto foi uma questão de coerência: “Há um ano e meio eu participei da Comissão do Impeachment nessa Casa e entendi que o processo deveria ser continuado, como agora vou fechar os olhos?”.

Habitação

O governador Marconi Perillo lança na quinta-feira, 20, o Goiás na Frente Habitação, uma vertente voltada para moradias populares. Agora será assinado convênio com 58 municípios, mas o objetivo é atender às 246 cidades goianas.

R$ 1 bilhão

Nesta primeira fase serão construídas 10.253 unidades habitacionais, com investimento de R$ 1 bilhão. O critério de seleção das primeiras cidades foi a apresentação de áreas pelas prefeituras para a construção das casas.

Reforma sacionada

O presidente Michel Temer sancionou na semana passada a Lei de Modernização Trabalhista, ao que chamou de “avanço para o país”. Tornozeleira da discórdia

Secretário de Segurança Pública de Goiás, Ricardo Balestreri enviou ofício ao diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo Silva, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra, solicitando responsabilização sobre a questão de empréstimo de tornozeleira eletrônica.

Protagonismo

Balestreri pede que os órgãos federais assumam o justo protagonismo da ação e façam a reapreciação do mérito do caso e manifestação sobre se permanece como emergencial e conveniente o uso do equipamento cedido.

Ataque

Semana passada, o deputado José Nelto (PMDB) ocupou a tribuna da Alego para afirmar que o programa Goiás na Frente foi criado pelo governo apenas com finalidade midiática, pois não existe de fato. Ele também cobrou do Executivo estadual transparência na utilização do dinheiro arrecadado com a venda da Celg.

Retrato

Em meio à solenidade de assinatura de convênio do Goiás na Frente com a prefeitura de Aragarças, na Região Oeste do estado, semana passada, o vice-governador José Eliton foi surpreendido com um retrato feito a lápis pelo artista plástico Domingos Ferreira da Silva, o Dupé.

Ao vivo

Dupé, que tem limitação física nas mãos e por isso utiliza os pés e a boca para produzir suas obras de arte, concluiu o retrato durante a cerimônia, na Câmara Municipal de Aragarças, entregando-o ao vice-governador (foto). Dupé é reconhecido em várias partes do mundo pelos seus traços e, mais recentemente, vem conquistando países da Europa e também do Oriente Médio, com apoio da Associação dos Pintores Com a Boca e os Pés.