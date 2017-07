Faculdade Senac Goiás inaugura nova sede

Com investimento superior a R$ 25 milhões, a nova sede da Faculdade Senac, em Goiânia, passa o ofertar novos cursos

Yago Sales

Em comemoração aos 10 anos de fundação da Faculdade Senac, e cumprindo o compromisso previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição de Ensino Superior, o Senac projetou e edificou a nova sede da Faculdade Senac Goiás, situada na Avenida Caiapó, no bairro Santa Genoveva em Goiânia, em que conta com área construída de 11.942,18 m² e investimento superior a 25 milhões de reais.

Jornalistas da Tribuna do Planalto estiveram em um coquetel no último 13, oferecido à imprensa goiana. No dia 18 de julho, acontece a cerimônia de inauguração do novo prédio. “A Faculdade Senac comemora 10 anos da sua fundação trazendo alegria aos servidores, professores, alunos e trazendo conhecimento ao mundo desenvolvido que só o fez, só conseguiu pela educação, Ensino Superior”, disse José Evaristo dos Santos, presidente do Conselho Regional do Senac Goiás.

“Nós estamos aqui, agora buscando uma nova unidade, com capacidade para atender cerca de 5 mil alunos, nós estamos contribuindo para que Goiás e o Brasil, com a melhor educação, com os nossos alunos, com a nossa sociedade, com a nossa população para que tenhamos o crescimento que tanto almejamos”, ressaltou ainda o presidente.

As novas instalações contam com ambientes administrativos e educacionais que totalizam 42 salas de aula e laboratórios. Na primeira etapa, foram concluídas e entregues nove laboratórios de informática destinados aos cursos de Tecnologia em Design Gráfico, Segurança da Informação, Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 17 salas de aula convencionais, somando 26 ambientes educacionais, uma ampla biblioteca, uma lanchonete, 16 baterias de sanitários (acessibilidade, masculino e feminino).

Durante o encontro com a imprensa, foi feito um tour pela unidade para apresentação do ambiente.

Os setores administrativos contam com salas para diretor, secretaria, gerências educacionais, recursos instrucionais, salas destinadas às coordenações de cursos, coordenações administrativa e financeira, salas técnicas de informática, telefonia, serviço de atendimento, arquivo, secretaria escolar, espaço destinado ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) e grêmio estudantil.

Essa estrutura arrojada está aliada à equipe de profissionais e docentes altamente capacitados em que permitirá a oferta de Graduações, Pós-Graduações, Pesquisa e Ações Extensivas. Os cursos oferecidos são avaliados pelo MEC e possuem conceitos máximos de excelência.

A partir de agora, a Faculdade Senac passa a ofertar os seguintes cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Design de Moda, Estética e Cosmética, Fotografia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Logística, Processos Gerenciais, Sistemas para Internet, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Direito.

Além de oferecer os seguintes cursos de pós-graduação: Desenvolvimento de Aplicativos para Android e Internet das coisas (IOT), E-commerce, Design de Identidade Corporativa, Design Editorial, Auditoria de Serviços e Sistemas de Saúde, Estética: Saúde e Negócios, MBA em Saúde Estética, Gestão para Segurança de Alimentos, Executivo Global em Gestão de Negócios Empresariais, MBA em Gerenciamento de Projetos, Negócios do Mercado Imobiliário, MBA em Gestão Empresarial e outros.

O projeto de arquitetura da nova sede da Faculdade Senac Goiás foi elaborado observando as normas das ABNTs atinentes aos portadores de necessidades especiais e dentro dos conceitos de sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência.