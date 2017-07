Suspeito de estuprar e engravidar a própria filha adolescente é preso pela Polícia Civil

O indivíduo é suspeito de abusar sexualmente de suas duas filhas menores de idade, tendo inclusive, engravidado uma delas e foi preso, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo criminal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi.

Após receber informações sobre a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de Baldoino e de que o mesmo estaria escondido em Dianópolis, à equipe de policiais civis coordenada pelo delegado José Júnior deu início às investigações e localizou o foragido, o qual estava escondido na casa de seu pai. Os agentes então foram até o local, realizaram a abordagem do indivíduo e efetuaram sua prisão conduzindo-o até a Delegacia de Dianópolis.

Conforme o delegado José Júnior, as investigações, que foram realizadas pela DEAM de Gurupi, apontaram que Baldoino mantinha, há muito tempo, relações sexuais com suas duas filhas biológicas com idades de 15 e 11 anos de idade, sendo que, da relação com a mais velha, nasceu um filho com má formação decorrentes do incesto praticado.

Ainda segundo o delegado, após saber que os estupros praticados contra suas filhas estavam sendo investigado pela Polícia Civil, o suspeito tentou cometer suicídio, ingerindo substância venenosa conhecida como chumbinho, sendo que seu filho de 14 anos também ingeriu o veneno e foi internado no Hospital Regional de Gurupi.

“Os casos de estupro tiveram início em Dianópolis e, quando os crimes começaram a ser apurados, Baldoino se mudou para Gurupi, no entanto, naquele município, as investigações foram intensificadas e o homem fugiu novamente, retornando para Dianópolis, onde conseguimos efetuar a prisão do mesmo”, ressaltou o delegado.

Após as providências cabíveis, Baldoino Cardoso dos Reis foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Dianópolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário, uma vez que a quantidade veneno ingerido por ele não resultou em maiores danos ou internação. A Polícia Civil de Dianópolis ainda investiga se o homem teria envenenado seu próprio filho e, logo após, tentado suicídio. (DO SITE AGORA-TO)