Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Tudo começou em 2012, com uma união despretensiosa dos atores Fábio Porchat e Miá Mello para fazer uma série no Multishow. Nascia ali Meu passado me condena, que de série virou marca de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Neste mês, Meu passado me condena – A peça será apresentada, dia 28, em Anápolis, no Teatro São Francisco; e dia 29, em Goiânia, no Teatro Madre Esperança Garrido, sempre às 19h.

No espetáculo, Miá e Fábio se conhecem na fila do banheiro de uma festa e um mês depois se casam. Quando chegam ao novo apartamento, o casal tenta entrar no clima para a noite de núpcias, mas o apartamento pequeno, os presentes que não agradam, as duas famílias e – pior! – o fato de não saberem nada sobre o passado um do outro começam a interferir na lua-de-mel. Será que o amor sobrevive a essa noite?

17ª Goiânia Mostra Curtas anuncia lista de prêmios

A 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas vai contemplar diversas produções que compõem as mostras competitivas. Entre os prêmios, estão locação de equipamentos, cursos de formação audiovisual e serviços de pós-produção. A intenção é incentivar a realização de novos curtas-metragens e valorizar a diversidade de produção audiovisual do País.

Além dos prêmios cedidos pelas empresas de audiovisual, os curtas escolhidos por júri oficial e por júri popular também recebem o Troféu Icumam, criado pelo artista goiano Gilvan Cabral.

As inscrições continuam abertas até o dia 27 de julho. Podem serem inscritos filmes de ficção, documentário, animação e experimentais, realizados a partir de janeiro de 2016 e com duração máxima de 25 minutos. Regulamento e inscrições: www.goianiamostracurtas.com.br

17ª Goiânia Mostra Curtas anuncia lista de prêmios

A 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas vai contemplar diversas produções que compõem as mostras competitivas. Entre os prêmios, estão locação de equipamentos, cursos de formação audiovisual e serviços de pós-produção. A intenção é incentivar a realização de novos curtas-metragens e valorizar a diversidade de produção audiovisual do País.

Além dos prêmios cedidos pelas empresas de audiovisual, os curtas escolhidos por júri oficial e por júri popular também recebem o Troféu Icumam, criado pelo artista goiano Gilvan Cabral.

As inscrições continuam abertas até o dia 27 de julho. Podem serem inscritos filmes de ficção, documentário, animação e experimentais, realizados a partir de janeiro de 2016 e com duração máxima de 25 minutos. Regulamento e inscrições: www.goianiamostracurtas.com.br

HGG passa a realizar cirurgias esterilizadoras em homens

A partir deste mês de julho, as vasectomias antes realizadas na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes passam a ser feitas no Hospital Alberto Rassi, o HGG. A transferência do serviço tem como objetivo adequar o perfil da maternidade, voltado para a obstetrícia.

Interessados em realizar a cirurgia esterilizadora devem procurar a rede básica de saúde (Cais, Cias, Estratégia da Saúde da Família), onde serão orientados sobre planejamento familiar e encaminhados para a cirurgia. O procedimento é irreversível em alguns casos e, por isso, precisa ser uma decisão com muita responsabilidade, com envolvimento de toda a família.

2º Encontro de Metais Basileu França

O Instituto Tecnológico de Educação de Goiás (Itego) em Artes Basileu França realiza de 25 a 30 de julho, o 2º Encontro de Metais Basileu França, um festival com masterclasses, palestras, recitais e concertos, com foco nos instrumentos de metais, como: trombone, trompete, tuba, eufônio e trompa. A inscrições vão até dia 23, têm valor de R$ 30. Mais informações: (62) 3201-4045.

Também serão realizados recitais e concertos gratuitos da Banda Sinfônica Jovem de Goiás, Banda Sinfônica Juvenil de Goiânia e da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Teatro Basileu França, em Goiânia, sempre às 20 horas. O Teatro fica na Av. Universitária, 1750, Leste Universitário.

Curso superior em Produção Cênica

O Basileu França está com inscrições abertas para processo seletivo do curso superior de Tecnologia em Produção Cênica. São 40 vagas e podem participar neste processo candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente até a data da inscrição.

A seleção será em uma única fase e será realizada no dia 6 de agosto, na sede do Itego, onde o candidato fará provas objetiva e de redação. Taxa de inscrição: R$ 70. Mais informações pelos sites: www.cegecon.org.br, www.basileufranca.org e www.ifepbr.org.br

Cuide-se Bem Mini

Para facilitar ainda mais o cuidado e a hidratação a qualquer hora, O Boticário apresenta a família Cuide-se Bem Mini, com Álcool em Gel, Creme de Mãos e capinhas em silicones fofas, colecionáveis e “penduráveis”. Com 30 ml, os produtos têm o tamanho ideal para carregar na bolsa ou espalhar por lugares estratégicos e estar sempre à mão. Os produtos vêm em cinco cores e cinco diferentes fragrâncias: Morango & Leite, Caramelito, Rosa & Algodão, Leite & mel e Nuvem.