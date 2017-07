Tocantins – Parque Estadual do Cantão completa 19 anos

Esta unidade de preservação de proteção integral possui 89 mil hectares de área, entre os biomas do cerrado e amazônico. Está localizada a 259km de Palmas, capital do Tocantins, via TO-080, abrangendo os municípios de Caseara e Pium.

Em 2017, o PEC já registra mais de 826 visitantes, somente no primeiro semestre, número que supera todo o quantitativo registrado no ano passado.

De acordo com o gerente do Parque, Adailton Glória, o local e toda a equipe se mantém pronta para receber estudantes de todos os níveis de ensino, sociedade civil, grupos religiosos e pesquisadores que desejam conhecer mais sobre as belezas naturais e a rica biodiversidade da região que é protegida com o apoio do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins.

Na estrutura do Parque vários eventos de repercussão estadual, nacional, além de atividades locais já foram realizadas neste ano, como o 2º Festival de Canoagem e Ecologia do Cantão que teve a participação do atleta paraolímpico Fernando Fernandes e de artistas de expressão no espaço da cultura brasileira.

Também foram realizados cursos que reuniram os técnicos de diferentes regionais do Naturatins, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Semarh, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins – Ruraltins, entre outros parceiros; bem como a oferta de oficinas que trouxeram conhecimento para o manejo de material reciclável, sabonete ecológico e preparação de vigilantes voluntários do meio ambiente.

A equipe do Parque Estadual do Cantão tem conquistado, cada vez mais, o apoio da população e a participação de colaboradores em suas iniciativas. E conta com importantes parcerias como das equipes do Batalhão da Polícia Militar Ambiental – BPMA da região e do Instituto Araguaia – IA que na última segunda-feira, 11, prorrogou por mais dois anos a vigência do Termo de Cooperação Técnica de Proteção Ambiental, com o Naturatins.

Os interessados em proceder com agendamento de visitas ou obter mais informações, deve entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, através do telefone 63 3379-1438.

PEC

O Parque Estadual do Cantão foi a primeira unidade de conservação de proteção integral criada no Tocantins, no dia 14 de julho de 1998, por meio da Lei Estadual 996 e é considerada uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira, devida à sua grande riqueza biológica. Essa unidade de conservação protege 325 espécies de aves, 299 espécies de peixes, além da maior população do recém-descoberto boto no Araguaia, o Inia Araguaiensis; da maior população de ariranhas, onças-pintadas, jacaré-açu, harpias, entre outros animais.(DO SITE AGORA-TO)