Wanderlei Barbosa diz que empréstimo precisa ser discutido e municípios contemplados

Após várias discussões na Assembleia Legislativa, os deputados autorizaram nesta quinta-feira, 6, o Governo do Estado a contratar empréstimo com o Banco do Brasil no valor de até R$ 146 milhões.

O deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD) destacou a importância dos dois pedidos de empréstimo para a população tocantinense, tanto o de R$ 453 milhões junto à Caixa Econômica Federal e o de R$ 146 milhões junto ao Banco do Brasil. Uma das sugestões feitas por Wanderlei Barbosa foi de que o Governo destine 50 milhões ou mais à aplicação em obras nos municípios.

Entendimento nesse sentido já tinha sido firmado na reunião convocada pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), no último dia 27, que reuniu deputados e cerca de 50 prefeitos, que receberam com entusiasmo a proposta do presidente da Assembleia, Mauro Carlesse (PHS), no sentido de destinar aos municípios R$ 50 milhões antes reservados pelo Governo do Estado à construção do anexo da Assembleia. O recurso faz parte do empréstimo de R$ 453 milhões pleiteados pelo Executivo junto à Caixa Econômica Federal.

Wanderlei Barbosa defende a aplicação dos recursos nas prioridades de cada município, como nas obras de pavimentação asfáltica, que podem ser atendidas com o dinheiro desses empréstimos. Para o parlamentar, nenhuma das cidades tocantinenses cuja ligação ainda não possui asfalto podem ficar de fora desses projetos.

Trechos das rodovias TO 239, de Itacajá à Itapiratins, de Recursolândia a Centenário, de Santa Maria a Ponte Alta, do Povoado do Príncipe a Paranã e de toda região do Jalapão foram solicitados mediante requerimento do deputado, apresentado no último dia 26 em caráter de urgência na Assembleia Legislativa.

Segundo Wanderlei, todos esses trechos são prioritários, os quais promoverão as integrações regionais, facilitando os escoamentos dos produtos agropecuários, valorizando a população de cada cidade.

Wanderlei disse ainda, que as comunidades destes municípios necessitam deste benefício há bastante tempo, que, principalmente os motoristas veem sofrendo com as dificuldades encontradas nos trechos.

Ainda de acordo com o deputado, a Assembleia Legislativa irá contemplar todas as cidades definindo como serão aplicados os recursos. “Estamos trabalhando forte para levar recursos para todos os municípios, ” disse Wanderlei. (DO SITE AGORA-TO)