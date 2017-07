685 aprovados nos residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10 devem assinar termo de adesão

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está convocando 685 beneficiários sorteados dos residenciais Nelson Mandela e 178 do Jardins do Cerrado 10, já aprovados pela Caixa Econômica Federal, para assinar o termo de adesão ao programa estadual para habilitá-los à próxima fase, que é o sorteio de endereço das unidades habitacionais. A assinatura do termo de adesão acontecerá nesta quinta-feira dia 20, a partir das 13 horas, na estrutura de atendimento do Goiás na Frente Habitação, montada ao lado do Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz II (Rua Gercina Borges Teixeira, Praça da Feira), em Goiânia.

A segunda lista do Residencial Nelson Mandela, com 342 beneficiários, e a primeira lista do residencial Jardim do Cerrado 10, com 178 beneficiários, ambos de Goiânia, foram publicadas na segunda-feira (17) e estão disponíveis no site da Agehab: www.agehab.go.gov.br. A primeira lista de aprovados do Nelson Mandela, publicada no mês passado, também está disponível no site da Agência.

Os beneficiários foram sorteados e apresentaram a documentação à Agehab para análise. Depois da avaliação da Agehab, os cadastros foram remetidos à Caixa Econômica Federal, responsável pela aprovação final. O próximo passo é a assinatura do termo de adesão, que habilitará esses beneficiários ao sorteio de endereços. A assinatura do termo de adesão é um dos três serviços que serão oferecidos à população no lançamento do Goiás na Frente Habitação.

Uma grande tenda será montada na praça da feira, nos moldes da estrutura do Governo Junto de Você, proporcionando conforto e agilidade para as pessoas e autoridades que devem comparecer ao evento. Os outros dois serviços oferecidos pela Agehab durante o Goiás na Frente Habitação são a entrega de 1,6 mil escrituras do Casa Legal dos municípios de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Goiânia; e a entrega de Cheque Comunitário para diversos municípios.

Caso não possa comparecer ao evento, o beneficiário deve aguardar uma nova convocação. Já se o nome não constar na lista, é preciso aguardar, pois a Caixa Econômica Federal ainda está analisando a documentação do restante dos sorteados.

Ainda para aqueles que não estão na lista, é possível ligar na Agehab nos telefones: (62) 3096-5005 / 3096-5087 / 3096-5080 / 3096-5083 para esclarecer dúvidas.

ATENÇÃO: A assinatura deste termo de adesão é condicionante para que o beneficiário participe do sorteio de endereço dos apartamentos.

