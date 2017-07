Com sete andares e subsolo para estacionamento, edifício terá mais de 8 mil m² de área construída e térreo abrigará os serviços de atendimento ao cidadão

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, assinou, dia 17, ordem de serviço dando início às obras de construção do primeiro prédio do novo Paço Municipal. O novo Paço será erguido no Centro de Cultura José Barroso, no setor Village Garavelo. Serão mais de 8 mil m² de área construída e o prédio terá sete andares e subsolo para estacionamento. O térreo abrigará os serviços de atendimento ao cidadão. A previsão é concluir a obra em até 24 meses.

“Vou conversar com os empreendedores para baixar essa previsão e concluir os trabalho em 18 meses. Esta é uma obra importante, que garantirá mais eficiência para melhor atender o morador de Aparecida. Os prédios serão equipados com mecanismos que proporcionarão mais conforto, comodidade e modernidade ao serviço público. E quanto mais estratégias e ferramentas para melhorar o atendimento ao cidadão, melhor, pois o que buscamos uma administração pública mais moderna e eficiente”, declarou o prefeito.

O empreendimento será construído ao lado do atual Paço Municipal, localizado Rua Gervásio Pinheiro, e está orçado em R$ 19,3 milhões, sendo R$ 16 milhões oriundos do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), do Governo Federal, e R$ 3,3 milhões de recursos do Tesouro Municipal. Como ocupará parte do Centro de Cultura e Lazer José Barroso, os galpões de reuniões serão mantidos, mas não serão mais realizadas festas e shows, como aconteciam anualmente no local.

De acordo com o secretário de Finanças, André Luiz Ferreira da Rosa, a construção do novo Paço de Aparecida proporcionará agilidade nos processos, maior integração de serviços, melhorando o atendimento ao cidadão.

“Hoje é um dia histórico, quando estamos dando início a uma obra que irá mudar a história da gestão pública, uma obra que Aparecida e seu povo merecem”, enfatizou o secretário, que agradeceu o empenho do ex-secretário de Governo Euler Morais, que iniciou o processo de implantação do PMAT.

Além da sede da prefeitura, o novo espaço abrigará órgãos municipais, como as secretarias de Governo, Captação de Recursos, Procuradoria Geral, Regulação Urbana, Controle Interno, Trabalho, Emprego e Renda, Desenvolvimento Econômico, Articulação Política, Casa Civil e outros.

“É uma obra do tamanho de Aparecida, que apesar de toda a crise que o Brasil vem passando, tem crescido e se desenvolvido a passos largos, pois conta com a parceria de todos, principamente da Câmara”, salientou Gustavo Mendanha.

O presidente do Poder Legislativo, Vilmar Mariano, destacou a importância da parceria. “Hoje estamos firmando mais uma parceria entre os poderes Executivo e Legislativo que só tem rendido bons frutos para a cidade e a população. A próxima grande parceria será o lançamento das obras da nova sede da Câmara Municipal, que, se tudo caminhar como o esperado, acontecerá ainda este ano”, pontuou.

Saiba mais

O PMAT é um programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública, visando a modernização da administração tributária e qualificação do gasto público nos municípios.