Vilmarzin faz balanço do 1º semestre à frente do Legislativo

O presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (PMDB), fez um balanço positivo das ações da Casa durante o primeiro semestre deste ano, que também coroa o início de uma nova legislatura marcada por grande renovação. Vilmarzin, como é conhecido, enumera uma série de ações que vêm ao encontro dos interesses da comunidade aparecidense.

Com o país atravessando uma intensa crise econômica, o presidente fez questão de ressaltar a aprovação de projetos de lei pautados pela austeridade e responsabilidade com dinheiro público, como a reforma administrativa, que possibilitou o corte de mais de 50% de cargos comissionados e uma redução de cerca de R$ 2 milhões/ano aos cofres públicos.

Outra demonstração de zelo da Câmara pode ser notada ao abrir mão de realizar um aditamento permitido em seu contrato de publicidade e propaganda, resultando em uma economia de R$ 100 mil, além da aprovação de um projeto de resolução que reduziu setenta e nove cargos de assessores comissionados dos seus quadros, passando de 312 servidores para 233.

“Todo projeto que economiza nos gastos atende aos anseios da população. E é por isso que nós vereadores aprovamos essas propostas sem maiores dificuldades. Procuramos pensar no melhor para população de Aparecida”, enfatiza Vilmarzin.

O presidente ainda destacou a importância da realização de várias audiências públicas, como as que discutiram o autismo e a Atrofia Muscular Espinhal (AME), doenças que não são popularmente conhecidas, mas que atingem inúmeras famílias.

Relacionado