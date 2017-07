Tocantins se prepara para realização do censo agropecuário 2017

O secretário do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Clemente Barros recebeu uma equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para conhecer as ações de funcionamento do censo agropecuário a ser realizado nos estabelecimentos agropecuários no Tocantins. No Brasil serão visitados mais de 500 mil estabelecimentos, no Tocantins serão um total de 56 mil e 668 estabelecimentos agropecuários visitados.

As visitas iniciam em outubro deste ano e devem durar cerca de cinco meses. Serão levantadas informações sobre a área, a produção, as características das pessoas que participam da atividade rural, o emprego das tecnologias de irrigação, o uso de agrotóxicos, gastos, renda, quem e o quê produzem, entre outros. Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.

Na ocasião, o coordenador Técnico Nacional do IBGE, Antônio Carlos Florido, ministrou uma palestra explicando que o censo agropecuário visa captar informações precisas para montar um diagnóstico do setor rural. “Diante destes dados, o gestor pode planejar ações de políticas públicas, direcionando os recursos necessários as demandas”, disse.

Segundo o secretário, Clemente Barros, o censo servirá para atualizar os dados do setor agropecuário e, posteriormente contribuir nas tomadas de decisões das políticas públicas. “O último censo aconteceu há 10 anos, muitos dados já estão ultrapassados. Os dados atualizados podem direcionar no planejamento das ações do Governo do Estado, no intuito de desenvolver, ainda mais, a pecuária e a agricultura no Tocantins”, enfatizou. (DO SITE AGORA-TO)