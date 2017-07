Balança Comercial: exportações e importações aumentam no Tocantins durante o 2º semestre

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) divulga a Balança Comercial referente ao primeiro semestre de 2017. O estudo está disponível no site da Federação (link Estudos e Pesquisas) e mostra que o número de exportações aumentou 32,6% e as importações aumentaram 147,5% no Tocantins em comparação ao primeiro semestre de 2016. Nas exportações o mês de maio foi o que mais se destacou representando 30,3% do total do primeiro semestre. Também em maio foi registrado um crescimento de 44,5% em relação a 2016. Já nas importações, o mês de maior destaque foi fevereiro com 28,8% do total do primeiro trimestre e um aumento de 384% na comparação com o ano anterior.

As exportações e importações cresceram no Brasil e em toda a região Norte. A Região Norte representou, nesse primeiro semestre, 8% das exportações do Brasil e 7% das importações. O Tocantins foi responsável por 7% das exportações desta Região Norte e 0,5% da exportação total do Brasil.

A soja é o produto mais exportado do Tocantins seguido por carnes desossadas de bovinos. Já o gasóleo e o metanol são os produtos mais importados. O Gasóleo teve maior participação nas importações e foi importado dos EUA e China.

Porto Nacional aparece em primeiro lugar no ranking das cidades que mais movimentam o comércio exterior tocantinense: o município teve um crescimento de 410% na exportação de soja e 117% na exportação de milho. Palmas ocupa segundo lugar nas exportações do primeiro semestre, subindo 6 posições se comparado ao mesmo período de 2016, devido ao aumento nas exportações de soja, bijuterias e outros artefatos confeccionados, incluídos moldes para vestuário.

O principal parceiro comercial do Tocantins nas exportações é a China que demanda, principalmente, soja, couros e peles de bovinos. Nas importações, o principal parceiro é os Estados Unidos com produtos como gasóleo, sulfato de amônio e complementos alimentares. (DO SITE AGORA-TO)