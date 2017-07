2º Aparecida em Ação leva benefícios a vários bairros

Terá início nesta segunda-feira, 31, às 8h30, a segunda edição do programa Prefeitura em Ação, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Durante toda a semana os bairros Cidade Satélite São Luis, Bela Morada, Cruzeiro do Sul, Jardim Luz, Jardim Nova Era, Jardim Maria Inês e Jardim Mont Serrat receberão as equipes de limpeza e infraestrutura para proporcionar melhorias nos setores que são beneficiados neste segundo mutirão realizado pela Prefeitura de Aparecida.

“Nosso objetivo é proporcionar uma cara nova para Aparecida, deixando a cidade mais limpa e funcional para os moradores, melhorando assim a qualidade de vida de todos que aqui nasceram ou escolheram o município como lar”, destaca o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, responsável pela realização do evento.

O mutirão envolve todas as secretarias da administração e beneficiará todos os bairros. Serão realizados, de segunda a sábado, serviços como limpeza das ruas, roçagem, poda de árvores, retirada de entulhos, troca de lâmpadas, recapeamento, revitalização de sinalização e pintura de meios fios. No sábado, dia 5, será montada uma grande estrutura na Praça Castro Alves, no Setor Cidade Satélite São Luis, para atendimento à população nas áreas de saúde, assistência social, trabalho, justiça, entre outras.

A primeira edição do programa Prefeitura em Ação foi realizada em junho e beneficiou diversos bairros da região Santa Luzia. Ao todo, foram realizados mais de sete mil atendimentos no dia D do mutirão, que levou milhares de pessoas à tenda com serviços municipais.

“O primeiro mutirão foi um sucesso de público e de ações voltadas para os aparecidenses e este segundo não será diferente”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

Festival de Cultura Digital discute soluções para o bem-estar social

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de Ciência, tecnologia e Inovação, realizou no final de semana o Festival Córtex: Experiências Digitais, o primeiro festival de Cultura Digital em Aparecida. O evento começou na sexta-feira, dia 28, e se estendeu até o final do dia seguinte, sábado, 29, no Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) Orlando Alves Carneiro, na Cidade Vera Cruz.

O objetivo é fomentar a cultura digital em seus diversos campos de aplicação – design, arte, tecnologia, audiovisual, games, mídias digitais, robótica, economia e trabalho – apresentando e discutindo soluções voltadas para o bem-estar social, para as ciências e para o futuro.

“Logo no início do projeto da reforma administrativa, uma das minhas prioridades foi criar a secretaria de Ciência e Tenologia e Inovação justamente pensando em uma série de iniciativas para incentivar a inovação, criatividade, socialização e a integração do cidadão em prol da inclusão social, do empoderamento e exercício da cidadania. Essa é a primeira edição do Cortéx, mas o intuito é realizar outros eventos como este. Além de oferecer cultura e entretenimento, o festival capacita a população para receber tudo de tecnológico e inovador que vamos trazer para Aparecida”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Durante o festival, foi possível participar de simpósio, oficinas, cursos e exposições, além de sessões no planetário móvel da Universidade Federal de Goiás, conferir exposição de games e uma mostra de robótica. À noite foram realizados apresentações de rap, batalhas de Mc’s e shows sertanejos. Entre os assuntos abordados nos dois dias do evento estão as Tendências em Inovação e as Oportunidades ao Brasil, Programação e Criatividade, Cultura digital e narrativas complexas, Inovação e Empreendedorismo, Economia Criativa e Arte Digital com o Observatório Brasileiro da Economia Criativa de Goiás, Conectividade – Rede MetroGyn, Produção de Animação com a técnica de Stop-motion, Pequiduíno – Introdução à Robótica, à Visualização de dados e à Fotografia.

O secretário de Ciência e Tenologia e Inovação, Cleomar Rocha, explica que o Festival Córtex, elaborado em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, tem como principal objetivo capacitar os cidadãos aparecidenses para os projetos da Prefeitura em transformar Aparecida em uma cidade inteligente.

“O festival foi projetado para pensar e discutir a cultura digital e como isso interfere a nossa inteligência” explicou.

“Nomeamos o festival com a palavra Córtex pelo seu significado que é a membrana que envolve o cérebro, responsável por boa parte das manifestações humanas. A cidade inteligente tem como consequência cidadãos inteligentes e é nessa dinâmica que nós trabalhamos nesse projeto, com a perspectiva de que a mudança acontece a partir de inteligências de pessoas e não apenas a instrumentalização, o aparelhamento de setores privados e públicos”, reinterou Cleomar Rocha.

Ações

De acordo com o secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Caldas, o festival tem acontecido desde o início de julho com diversas ações voltadas para todos os públicos.

“As ações incluem mostra de games, exibição de filmes nas quintas-feiras, levando cultura audiovisual para diversos bairros e a exposição ‘Conheça sua cidade’, com exposição de fotos em 360º que podem ser vistas com óculos de realidade virtual que está aberta ao público no Aparecida Shopping”, disse.