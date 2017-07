Cão sem Pluma com a Cia de Dança Deborah Colker

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

São 11 espetáculos na bagagem, entre eles, a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro e obras para o Cirque Du Soleil. Agora, a Cia de Dança Deborah Colker está com o espetáculo O Cão sem Plumas, baseado no poema homônimo, publicado em 1950 por João Cabral de Melo Neto. No espetáculo, que será apresentado dias 9 e 10 de agosto, às 21h, no Teatro Goiânia, bailarinos cobertos de lama abordam a miséria e a destruição da natureza. Informações: (62) 4052-0016

Cartola – O Mundo é um Moinho chega a Goiânia

O espetáculo Cartola – O Mundo é um Moinho ganha os palcos do Teatro Rio Vermelho, dia 5, às 21h. O musical conta a trajetória de um dos maiores nomes do samba: Cartola, fundador da Estação Primeira de Mangueira. A trama se desenha dentro de uma escola de samba, que desenvolve o cantor e compositor como enredo. O carnavalesco da escola discorre o tema para os componentes da agremiação.

Assim se inicia uma rica história que passeia por fatos marcantes da vida do mestre Cartola, temperado por suas belas canções e composições e abordando os conflitos do cotidiano da construção de um desfile de carnaval. O musical fala da paixão de Cartola pela Mangueira e pelo amor a sua companheira Dona Zica, com quem foi por 26 anos. Arlindo Cruz, em parceria com Igor Legal, compôs o samba-enredo Mestre Cartola que encerra o espetáculo.

Inscrições para o Curso de Produção Cênica

O Instituto Tecnológico em Artes Itego Basileu França está com inscrições abertas para o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica até dia 31. O curso é totalmente gratuito e é baseado nas competências de gestão, códigos e laboratórios das artes cênicas.

O estudante será profissionalizado e terá a capacidade de conceber, planejar, produzir e executar projetos artísticos e culturais nas áreas do Teatro, Dança, Circo, Música e Audiovisual além de escrever projetos culturais para editais públicos e privados. Inscrições pelo site: concursos.ifepbr.org.br. Taxa de inscrição: R$ 70,00.

MAG abre inscrições para exposições

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), recebe de 1º a 31 de agosto, inscrições para o Programa de Exposições 2017/2018, que seleciona projetos na área de Artes Visuais para integrarem o calendário anual do Museu de Arte de Goiânia (MAG).

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no portal da Prefeitura de Goiânia. As propostas deverão ser entregues pessoalmente no MAG, de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou encaminhadas via Correios (SEDEX ou carta registrada), atentando para a data limite de postagem até o dia 31 de agosto. As propostas serão avaliadas por uma Comissão Curatorial indicada pela Secult Goiânia. O resultado será divulgado a partir do dia 20 de setembro.

Encontro com Florais de Bach

Uma noite agradável para descobrir como ter mais qualidade de vida, administrando as emoções como a tristeza, o medo, a raiva, a culpa, a vergonha, o orgulho. É o que propõe o Encontro com Florais de Bach. Florais são uma excelente ajuda para a ansiedade e depressão e o alívio do estresse. Mas será que tem contraindicações? Venha descobrir dia 9 de agosto, às 19h, no Instituto Bacae. Informações: instituto.bacae.com

Clube do Paizão no Shopping Cerrado

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Shopping Cerrado está com a campanha Clube do Paizão. A cada R$ 100 em compras, o cliente tem direito participar do Desafio Chute Premiado e dar cinco chutes ao gol. Cada acerto tem uma pontuação diferente, dependendo da marcação que atingiu dentro do gol. Os três primeiros colocados ganham vales-compras no total de R$ 6 mil. Os dez mais bem colocados entram em campo no Grande Desafio Shopping Cerrado x Falcão e Amigos, dia 26 de agosto.

Exposição Mantos Sagrados

Dentro da campanha “Clube do Paizão”, o Shopping Cerrado promove ainda a “Exposição Mantos Sagrados”, com 100 camisas de vários times de futebol de diversos países. A mostra tem entrada gratuita e vai até 13 de agosto no piso 1, em frente à unidade da Magic Games. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário.