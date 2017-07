Trabalhos na região Leste abrangeram áreas de urbanização e infraestrutura e focaram na melhoria dos aparelhos públicos e ampliação dos serviços, como inscrição para casa populares, marca de Iris Rezende

Três meses após a decisão de sair de seu gabinete, ampliar a agenda e atender às bases, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), realizou a quarta edição do Mutirão da Prefeitura, na região Leste neste fim de semana. Decidido a encorpar a frente de serviços ampliada, o prefeito determinou a ampliação dos principais serviços ofertados à comunidade.

Em sua agenda, o peemedebista circulou com vereadores e lideranças pelos estantes e realizou as tradicionais vistorias pelos bairros. Prefeito foi bem recebido pela população da região Leste, principal reduto do adversário Vanderlan Cardoso na campanha de 2016.

O prefeito comemorou o quarto mutirão e garantiu novidades para as próximas edições.

“A estrutura melhora a medida que aumenta a participação da população e nos ajuda na tarefa de levar os serviços em todas as regiões da cidade”, destacou Iris Rezende.

A região Leste foi uma exceção na eleição de 2016, devido à proximidade com Senador Canedo, cidade do ex-prefeito Vanderlan Cardoso (PSB). O Pessebista saiu vitorioso nos dois turnos na região, apesar de ver sua diferença para Iris Rezende cair vertiginosamente na região no segundo turno. Com o mutirão, Iris começa a resgatar os compromissos para região. Além dos serviços básicos, o prefeito determinou várias obras, como a construção do Parque do Jardim das Aroeiras.

“Por onde passa, Iris abraça, ouve e dá soluções aos problemas da cidade. Sua presença tem credibilidade e acreditamos que finalmente o parque do Jardim Aroeiras será construído”, relatou o morador Dorvalino José de Sousa.

Inúmeros serviços foram oferecidos pela administração municipal e a estimativa é que a média de 50 mil atendimentos das outras edições tenha sido mantida. A prefeitura ofertou serviços nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, jurídica, meio ambiente e assistência social.

Segundo a assessoria do prefeito, a principal novidade desta edição foi o caminhão do Instituto de Identificação da Polícia Civil, no estande da Secretaria dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA). De acordo com o titular da pasta, Filemon Pereira, os atendimentos e serviços oferecidos pela secretaria são realizados com o máximo de agilidade.

“O Mutirão é uma das marcas do prefeito Iris Rezende e, diante disso, realizamos as ações sempre com eficiência e atenção à população”, destacou Filemon.

Os trabalhos do Mutirão da região Leste abrangeram áreas de urbanização e infraestrutura e focaram na melhoria dos aparelhos públicos e ampliação dos serviços, como inscrição para casa populares, marca de Iris.

