Líderes da base aliada e da oposição destacam ação republicana de Eliton

Em maratona do programa Goiás na Frente, na manhã de quarta-feira passada, dias 26/07, por mais três municípios, a atuação do vice-governador José Eliton voltou a ser elogiada por prefeitos e lideranças políticas da base aliada e de partidos de oposição, além de representantes da comunidade.

“É um homem trabalhador, sério e responsável. Um parceiro leal do governador Marconi Perillo”, afirma o prefeito de Itapuranga, Daves Soares (PSDB).

Segundo o prefeito, o governador divide as responsabilidades com José Eliton porque sabe da competência do vice-governador.

“Costumo dizer que temos dois governadores trabalhando juntos e fazendo de Goiás um estado cada vez melhor”, disse.

O município de Itapuranga foi contemplado com R$ 2 milhões, que serão utilizados em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas.

O vice-prefeito de Guaraíta, Nemias Silveira de Morais, que é do PMDB, também elogiou a atuação de Marconi e José Eliton.

“Estão dando exemplo para o Brasil e, juntos, constroem um estado próspero”, disse.

No município, o convênio de R$ 1 milhão será utilizado em pavimentação asfáltica e em obras de construção de pontes e de um lago.

Em Morro Agudo de Goiás, que teve investimentos de R$ 1 milhão, o prefeito Anatair Antônio Santana (PSD), respaldou a característica municipalista adotada pelo vice-governador na coordenação do Goiás na Frente.

“É um trabalho que ajuda muito os municípios”, declarou.

Pároco de Morro Agudo de Goiás, o padre Bruno Miguel elogiou as medidas republicanas do programa coordenado por José Eliton. “São obras nos 246 municípios. Estou acompanhando este trabalho que merece nosso reconhecimento”, afirmou.

Política de realizações

Na maratona pelos municípios de Guaraíta, Itapuranga e Morro Agudo de Goiás – cujo total de investimentos é de R$ 4 milhões –, o vice-governador José Eliton declarou que a política moderna não pode ser alicerçada em ataques e agressões.

“O Governo de Goiás dá exemplo de uma política de realizações”, disse.

Segundo José Eliton, é preciso trabalhar de forma conjunta para melhorar a vida das pessoas.

“Somos um governo que constrói. Trabalhamos em parceria. É por isso que Goiás segue à frente de outros estados”, assegurou.

Também participaram da caravana o deputado federal Célio Silveira; o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso; a prefeita de Guaraíta, Adna Ferreira; os deputados estaduais Daniel Messac, Jean Carlo e Virmondes Cruvinel; os secretários extraordinários Talles Barreto e João Gomes, além de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas, comunitárias e religiosas da região.

Ao levar a Caravana Goiás na Frente ao município de Ipiranga de Goiás, na tarde de quarta-feira, 26/07, o governador Marconi Perillo declarou que o Goiás na Frente trata com respeito e igualdade os municípios, pois disponibiliza os recursos necessários para atender as demandas particulares de cada um deles, apresentadas pelos prefeitos em conjunto com a população.

Coordenador do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton afirmou que o objetivo é que, até o mês de outubro, todas as obras autorizadas pelos convênios já estejam em andamento.

“Temos 34 cidades que já receberam as parcelas. Outros 30 municípios devem receber nos próximos dias e mais 150 estão com o processo em andamento”, informou.

Eliton reiterou que o governo estadual já tem em caixa os recursos para todos os 246 municípios. O repasse depende apenas da apresentação pelas prefeituras da documentação exigida por lei.

O prefeito de Ipiranga de Goiás, Alex Gás, elogiou o programa Goiás na Frente e a decisão do governador Marconi de que a aplicação dos recursos seria definida entre os prefeitos e as populações de suas cidades. Alex destacou que no último dia 21, Ipiranga completou 20 anos de emancipação política e que Marconi é o responsável por todas as obras realizadas na cidade nas duas últimas décadas.

“É muito justo deixar que cada cidade decida como vai utilizar esses recursos. Aqui vamos usar para pavimentação asfáltica, para que todas as ruas sejam asfaltadas”, informou.

Acompanharam Marconi o senador Wilder Morais; o supervisor de obras do Goiás na Frente, Talles Barreto; deputado estadual Nédio Leite; deputado federal Célio Silveira, prefeitos e lideranças políticas da região.

Morro Agudo

Depois de passar por Guaraíta e Itapuranga, a Caravana do Goiás na Frente liderada pelo governador Marconi Perillo esteve na quarta-feira, 26, em Morro Agudo, onde assinou convênio de R$ 1,25 milhão com o prefeito Anatair Antônio. Marconi foi recebido com entusiasmo pela população, e agradeceu pelo “reconhecimento ao trabalho que o Governo de Goiás vem fazendo em prol da população”.

O prefeito Anatair disse que “o governo Marconi é um exemplo de bom governo e que sua equipe sempre o atendeu com presteza, colocando Goiás à frente do Brasil”.

“Tenho procurado oferecer para Morro Agudo o mesmo tratamento que tenho recebido do Governo do Estado”, disse, afirmando que a Prefeitura já garantiu duas parcelas do convênio do Goiás na Frente Municípios.

O vice-governador José Eliton disse que o governador Marconi Perillo trabalha para promover uma administração republicana, planejada e voltada para a geração de emprego e renda e para o crescimento dos municípios.

“Estamos trabalhando em vez de atacar com propostas vazias, com xingamentos”, disse José Eliton.

Apresentado à população em 30 de março deste ano, o Programa Goiás na Frente está investindo mais de R$ 9 bilhões em obras de infraestrutura econômica e social em todo o Estado. Desse total, R$ 6,6 bilhões são exclusivamente em recursos públicos, dos quais R$ 500 milhões repassados diretamente aos municípios, por meio de convênios, para que sejam aplicados conforme as demandas locais.