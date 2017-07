Médicos tocantinenses promoverão ato contra ministro da saúde

Durante todo o dia 3 de agosto, os médicos tocantinenses, em consonância com os médicos brasileiros, protestarão contra às declarações proferidas pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que demonstram desconhecimento, desrespeito e descaso com a Saúde Pública e a categoria médica.

A manifestação acompanha o ato que será promovido, no mesmo dia pelos médicos brasileiros, oficialmente, em todo o País, no âmbito do #MovimentoForaBarros – com algumas exceções, de locais e horários, como em Brasília (DF), Curitiba (PR), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A presidente do SIMED-TO, Janice Painkow, explica que no Tocantins, o movimento consistirá em atender o paciente com uma faixa de luto fixada no ombro de cada médico. A faixa será fornecida nos hospitais e postos de saúde pelo sindicato.

A iniciativa nacional reúne médicos de todo o Brasil com o apoio e parceria do Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Medicina (CRM) Associação Médica Brasileira (AMB), Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Federação Médica Brasileira (FMB), Ordem dos Médicos do Brasil (OMB) e Sindicatos dos Médicos nos Estados.

O SIMED-TO orienta que o profissional preste o atendimento no dia portando essa faixa e explique ao paciente que se trata de uma resposta às declarações proferidas pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que atua de maneira demagógica e inadequada ao seu cargo e uma forma de protesto contra os problemas crônicos que afetam as condições de trabalho: a falta de médicos e a péssima política de pessoal do SUS, fatores que o ministro jamais encara.(DO PORTAL AGORA-TO)