Palmas: Médicos especialistas já podem conferir lista de classificação em Seleção

A Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp) divulgou o resultado final da Seleção de Médicos especialistas. A lista com os classificados está disponível aqui, basta consultar o arquivo Resultado Final da Chamada NUPEC 003/2017. A lista traz 40 profissionais aptos para dar início aos trabalhos na rede de saúde pública de Palmas. Os aprovados serão lotados nas Unidades de Saúde da Capital, obedecendo a ordem de classificação final.

Foram oferecidas 50 vagas para médicos com título de especialista nas seguintes áreas: Acupuntura, Alergia e Imunologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Pediátrica, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Gastropediatria, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Nefropediatria, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Pneumopediatria, Psiquiatria, Psiquiatria Infantil, Reumatologia e Urologia.

Bolsas de Estudo e Pesquisa

Para a execução das atividades, será concedida aos profissionais Bolsa de Desenvolvimento Científico Aplicado à Saúde do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para Educação pelo Trabalho, com valores definidos conforme legislação vigente.

O valor da bolsa de pesquisa, ao servidor municipal e/ou estadual e/ou federal com seu vínculo cedido para a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, será correspondente à carga horária de dedicação semanal ao programa, sendo R$ 3,5 mil para carga horária de 20 horas e R$ 7 mil para carga horária de 40 horas, somado ao valor dos vencimentos. Para quem não tem vínculo com a Prefeitura de Palmas o valor das bolsas com carga horária de 20 horas e 40 horas são de R$ 4,5 mil e R$ 9 mil, respectivamente.

Para o secretário de saúde de Palmas, Nésio Fernandes, a realização do processo seletivo para médicos especialistas, dará mais agilidade ao atendimento dos usuários que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) em Palmas. “Acreditamos que com os novos especialistas atuando na rede vai aumentar a resolutividade, além de criar uma nova proposta de organização da atenção especializada no município”, explica.(DO PORTAL AGORA-TO)