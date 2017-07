Realizada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, do dia 22 a 26, a Palmas Shoes movimentou em sua 4ª edição na Capital R$ 44 milhões em negócios, superando a expectativa da organização, ante os R$ 40 milhões da edição anterior em fevereiro passado. Foram mais de 300 marcas nacionais e internacionais entre calçados, confecções, relógios, perfumes importados, óculos, acessórios, bolsas, artigos esportivos e produtos para bebê.

A prefeito Carlos Amastha comemorou o sucesso do evento e destacou que a Palmas Shoes é a maior feira calçadista do Norte do Brasil. “Fechamos em R$ 44 milhões, o que mostra o potencial que Palmas tem para realizar eventos desse porte, que atendem o setor atacadista e movimentam a economia local”, disse o prefeito, ao lembrar que a feira faz parte da agenda de eventos da Capital.

Centro de referência comercial

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Cristiano Rodrigues, ressaltou os ganhos econômicos no comércio local. “Surpreendeu pela movimentação e bateu todos os índices anteriores. A estrutura foi três vezes maior do que da primeira edição, e queremos ampliar ainda mais para a próxima. Outro aspecto interessante que o turismo de negócios proporciona é a entrada de novo capital na cidade por parte dos expositores e dos comerciantes que vieram comprar produtos”, explica Rodrigues, ressaltando que a intenção é que Palmas seja um centro de distribuição e referência comercial na região Norte do país.

Para o organizador do evento, Alessandro Tavares, a parceria com a Prefeitura de Palmas por meio a Agtur foi fundamental. “Estamos satisfeitos com o resultado, principalmente por termos recebido empresários de diversos estados brasileiros que vieram para Palmas em busca das novidades no mercado da moda e conferiram de perto os melhores fornecedores do segmento.”

A próxima edição da Palmas Shoes está prevista para acontecer em janeiro de 2018, em paralelo à feira de confecções Palmas Fashion. Ainda em novembro deste ano, deve acontecer a feira de calçados Palmas Preview, que abrirá aos comerciantes a pré-venda da coleção Outono/Inverno 2018.(DO PORTAL AGORA-TO)