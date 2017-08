O governador Marconi Perillo participou na tarde deste domingo, dia 30, da missa de corpo presente do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, realizada no Cemitério Jardim das Palmeiras, região Norte da capital, e afirmou que o petista deixa um legado importante para o município. Acompanhado de Valéria Perillo, Marconi disse que a parceria administrativa com Paulo “evoluiu para uma relação de amizade e confiança” e que ele e a primeira-dama estão “muito tristes” com a morte do ex-prefeito.

“Eu tinha uma relação administrativa muito boa com o ex-prefeito Paulo Garcia, uma relação que se transformou em amizade, que começou na parceria administrativa e que evoluiu para uma relação de confiança, de respeito e de amizade”, disse o governador. “Valéria e eu lamentamos muito e nos solidarizamos com a Tereza (Beiler, mulher do ex-prefeito) e com toda a família do doutor Paulo Garcia neste dia muito triste para todos nós de Goiânia”, afirmou Marconi.

“Eu tinha pelo Paulo Garcia muito carinho, ele era uma pessoa séria, muito correta nos compromissos”, disse ainda o governador, ao chegar para a missa de corpo presente. “Ele deixa um legado importante para Goiânia, que é o início da construção do Parque Macambira-Anicuns, a construção do BRT Norte-Sul, as ciclovias e ciclofaixas, além de muitas outras obras que ele fez na área de educação, de saúde, e em outras áreas estratégicas para a cidade”, disse o governador.

Em nota e mensagem publicada em suas redes sociais, Marconi expressou suas condolências e solidariedade à família, amigos e correligionários de Paulo Garcia na manhã deste domingo. Na nota e na postagem, o governador disse que, “como prefeito de Goiânia, Paulo deixou sua principal contribuição para o nosso Estado. Levou a sério a proposta de governo sustentável, e mudou a forma como o goianiense se relaciona com o espaço urbano em nossa capital”.

Marconi afirmou ainda na nota que “graças às obras realizadas por Paulo, os goianienses aprenderam a caminhar, correr e pedalar mais” e que o então prefeito “promoveu essa mudança de cultura urbana sem se esquecer do transporte coletivo, construindo corredores exclusivos que melhoraram o trânsito e encurtaram as viagens de ônibus”.

“Pai de família carinhoso, homem de afável convivência, político sério, pautado pela retidão, goianiense que amava e respeitava sua cidade, Paulo Garcia deixa, ainda que incompleta, contribuição a Goiás e a Goiânia em sua carreira como médico, líder classista, vereador, deputado estadual e, até o ano passado, prefeito”, afirmou Marconi.

“Deixo registrados a minha gratidão e o privilégio de ter convivido pessoal e administrativamente com Paulo Garcia”, e “diante disso, determinei a decretação de Luto Oficial de Três Dias no Estado de Goiás, em respeito à memória e ao legado de Paulo Garcia”, afirmou Marconi, na nota de pesar.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do governador Marconi Perillo sobre o falecimento do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia:

NOTA DE PESAR DO GOVERNADOR MARCONI PERILLO PELO FALECIMENTO DO EX-PREFEITO DE GOIÂNIA PAULO GARCIA

“A primeira-dama Valéria Perillo e eu estamos muito tristes com o passamento prematuro do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia, nosso amigo, e nos solidarizamos com seus amigos e familiares neste momento de dor.

Pai de família carinhoso, homem de afável convivência, político sério, pautado pela retidão, goianiense que amava e respeitava sua cidade, Paulo Garcia deixa, ainda que incompleta, contribuição a Goiás e a Goiânia em sua carreira como médico, líder classista, deputado estadual e, até o ano passado, prefeito.

Paulo Garcia foi um deputado estadual comprometido com os princípios que o elegeram. Votava segundo a sua consciência, e tomava suas decisões com base em argumentos sólidos, construídos com reflexão e debate.

Foi como prefeito de Goiânia que ele deixou sua principal contribuição para o nosso Estado. Levou a sério a proposta de governo sustentável, e mudou a forma como o goianiense se relaciona com o espaço urbano em nossa capital.

Graças às obras realizadas por Paulo, os goianienses aprenderam a caminhar, correr e pedalar mais. Promoveu essa mudança de cultura urbana sem se esquecer do transporte coletivo, construindo corredores exclusivos que melhoraram o trânsito e encurtaram as viagens de ônibus.

Deixo registrados a minha gratidão e o privilégio de ter convivido pessoal e administrativamente com Paulo Garcia, reforço meu sentimento de tristeza diante de seu passamento e me uno às orações em prol desse grande homem público. Diante disso, determinei a decretação de Luto Oficial de Três Dias no Estado de Goiás, em respeito à memória e ao legado de Paulo Garcia.”

MARCONI PERILLO

Governador de Goiás

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás