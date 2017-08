4º Picnik será no Parque Botafogo

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Misto de feira gastronômica, bazar e sunset party, o Picnik retorna a Goiânia dia 19, para sua quarta edição, desta vez, no Parque Municipal Botafogo, em frente ao Mutirama, com entrada gratuita. Mais de 5 mil pessoas participaram do último Picnik, no Jardim Botânico em setembro passado.

O Picnik fortalece a economia criativa local, levantando a bandeira “compro de quem faz”, e oferecendo espaço para mais de 50 artistas e empreendedores locais apresentarem e venderem seus trabalhos nas áreas de moda, artesanato, decoração e gastronomia. A programação é completada com atividades lúdicas para crianças, pista de dança comandada por DJs, espaço zen e workshops variados. Saiba mais: www.picnik.art.br

Processo seletivo no Idtech/HGG

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão do Hospital Alberto Rassi (HGG), está com processo seletivo aberto para diversas áreas profisisonais. A inscrição será feita exclusivamente pelo site curriculo.hospitalalbertorassi.org.br até o dia 7 de agosto

São 25 vagas, sendo 10 para cadastro reserva, com salários que vão de R$ 1.028,41 (recepcionista) a R$ 8.357,95 (engenheiro em segurança do trabalho). Mais informações pelo site www.idtech.org.br. O resultado será divulgado no dia 22 de setembro.

Espetáculo “Por isso fui embora”

São quatro personagens com suas inquietudes e convicções. No meio deles, a paixão. Essa é a comédia romântica Por Isso Fui Embora, espetáculo para refletir e questionar a relação a dois, que chega aos palcos do Teatro Sesi em duas apresentações: dia 12, às 21h; e dia 13, às 20h.

Escrito por Juliana Frank e dirigido por Regis Faria, a peça tem no elenco os atores Joaquim Lopes, Juliana Knust, Camila Lucciola e Flavio Rocha. Na história, a escritora Cires amou apenas uma vez, mas foi deixada. Desiludida, não crê no modelo tradicional de casamento e vive encontros fortuitos e superficiais com homens diferentes. O mais assíduo deles é Joker, cúmplice de sua história e dono do bar que ela mais frequenta.

Projeto do HGG é selecionado para Conferência em Londres

O Programa Gestão Cidadã do Hospital Alberto Rassi (HGG) foi selecionado para ser apresentado na programação científica da Conferência Internacional de Qualidade em Saúde – ISQua 2017, que será realizada em Londres em outubro, com a participação de profissionais de saúde todo o mundo.

Sob o título “Aprendendo como o sistema pode melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde”, a Conferência abordará 11 temas, entre palestras e apresentações de trabalhos científicos. Um destes é o tópico “a voz do paciente”, que rendeu a escolha do trabalho do hospital goiano. O diretor de Ensino e Pesquisa do Idtech, Marcelo Fouad Rabahi, irá representar o HGG e apresentar o trabalho.

Ser Mulher: desfile social e empoderamento

Em parceria, a fotógrafa Mari Lima e a estilista Nyna Koxta realizam, dia 18, às 19h, o desfile social Ser Mulher. As modelos convidadas são garotas portadoras de Síndrome de Down, mulheres que fazem tratamento contra o câncer, jovens negras Plus Size, e mulher em circunstância transexual. O evento será no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Samambaia.

O desfile social Ser Mulher tem como objetivo ressaltar a beleza feminina de mulheres que, normalmente não têm espaço no mundo da moda, para promover bem-estar, autoestima e a sensualidade dessas modelos. Além do desfile a programação contará com exposição fotográfica, Dança Flamenco e Dança Oriental, e apresentação da cantora Thainá Janaina.

Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, O Boticário traz o lançamento Malbec #Play, em uma perfeita tradução da relação pai e filho. Assim como o Malbec clássico, o perfume mais vendido da marca, o #Play possui uma combinação cheia de personalidade. Com notas amadeiradas e um toque de pimenta preta, a fragrância desperta o frescor irreverente dos jovens. O lançamento chega para atender ao adolescente que está na busca de sua identidade, iniciando suas próprias conquistas e descobertas.

Referência em Plano Diretor faz Aula Magna em Goiânia

Um dos nomes mais importantes do urbanismo brasileiro, o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki é o palestrante convidado para a 10ª edição da Aula Magna do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), que será realizada na terça, dia 8, às 10h. Experiente acadêmico e profissional em planejamento urbano, Bonduki foi o relator, na Câmara de Vereadores de São Paulo, do Plano Diretor da capital paulista, aprovado em 2014 e reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um exemplo a ser seguido globalmente, em prol do direito à cidade para todos.

A Aula Magna, realizada em parceria com o Encontro Nacional dos Estudantes (ENEA), será na Cidade FeNEA, na Aldeia das Flores Eventos (GO 070, s/n, Parque Maracanã). Interessados na Aula Magna podem se inscrever no próprio local do evento. Valor R$ 60. Mais informações: eneagyn.com.br