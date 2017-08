Começa inscrição para exame de certificação de ensino

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) será aplicado em 8 de outubro em todas as unidades da Federação. O exame se destina a quem mora no Brasil e se interessa pela certificação do ensino fundamental ou ensino médio.

As inscrições, gratuitas, serão abertas às 10h do dia 7 de agosto e poderão ser feitas até as 23h59 (horário de Brasília) de 18 de agosto.

O Encceja afere competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

O exame tem quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha, além de uma redação. As provas, aplicadas em dois turnos, obedecem aos requisitos básicos da legislação em vigor para o ensino fundamental e ensino médio. Os resultados individuais podem ser usados para certificação ou obtenção da declaração parcial de proficiência.

Atendimento especial­

A política de inclusão do Inep prevê atendimento especializado para participantes que comprovarem as condições de autismo, baixa visão, cegueira, déficit de atenção, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual (mental), discalculia, dislexia, surdocegueira, surdez, e visão monocular.