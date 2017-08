Mais de 100 mil alunos voltam às aulas na rede municipal

Evento de abertura foi realizado no Cmei Residencial Itamaracá com lançamento projeto “Secretário na Escola”

Mais de 100 mil alunos foram recebidos nas instituições de Goiânia, por cerca 17 mil funcionários, no último dia 3 de agosto. No Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Itamaracá, o secretário de Educação e Esporte, Marcelo Costa, deu as boas vindas aos alunos, pais, servidores e comunidade, para o segundo semestre letivo 2017. No total, 173 nas escolas, 143 Cmei, 44 unidades conveniadas e dois centros de apoio à inclusão (Cmai) iniciaram as atividades.

Na ocasião, foi lançada a primeira edição do projeto Secretário na Escola, que visa levar o chefe da pasta junto à sua equipe administrativa e pedagógica para dentro das unidades educacionais. Também participaram da abertura membros do Conselho Gestor da instituição, Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e Associação de Moradores do bairro.

“É uma grande satisfação visitar o Cmei e lançar o projeto “Secretário na Escola”, que representa a vontade coletiva em trabalharmos juntos pela Educação. Essa ação foi criada para aproximar as instituições da Secretária, de forma que os gestores de outras unidades e comunidade que procurarem atendimento serão recebidos. Neste dia, aqui é a SME”, ressaltou o secretário Marcelo Costa.

A diretora do Cmei Residencial Itamaracá, Lucileide de Lima, falou da alegria em receber a comunidade e os presentes. “Tudo foi preparado como muito cuidado para receber as 150 crianças que estudam aqui e os profissionais da SME. É uma honra e enorme prazer ser a primeira instituição a receber esse projeto, que contribuiu para desenvolvimento integral de cada um dos alunos”, afirmou.

Lorena Cristiane Pereira, operadora de caixa, mãe do aluno, Nicolas Richard Martins Pereira, 2 anos, achou importante a presença do secretário no Cmei. “Eu não o conhecia, nem acreditei quando falaram que ele viria. Amo esse Cmei, já tive outros dois filhos que passaram por aqui e saber que tem alguém que se preocupa com a instituição demostra cuidado para com o desenvolvimento das crianças”, relatou.

Durante todo dia, o secretário Marcelo Costa, atendeu no Cmei Residencial Itamaracá. Em conjunto com professores, funcionários, pais e alunos, foram traçadas estratégias para aprimorar a organização e funcionamento pedagógico da instituição. Foram deslocados funcionários e estrutura necessária para realizar as atividades dentro da unidade educacional. O primeiro atendimento do secretário foi com o presidente da Associação de Bairros do Residencial Itamaracá, Genivaldo Aureliano do Nascimento.

“Quero parabenizar pela iniciativa em aproximar o poder público da sociedade. É um projeto inovador e que vai se estender a todas escolas. Foi possível entregar as nossas reivindicações nas mãos do secretário, que hoje está bem próximo da gente. Quanto mais for a aproximação com a comunidade, menos a gestão vai errar”, destacou Nascimento.

O projeto contempla atendimentos nas áreas de alimentação educacional, acompanhamento pedagógico, consultoria em esporte, gestão de pessoas, acompanhamento da rede física e consultoria para prestação de contas. A iniciativa visa compartilhar e aproximar a organização administrativa da SME às unidades educacionais de Goiânia.

