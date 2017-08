Professor é o único finalista do Centro-Oeste no Prêmio Educador Nota 10

O professor Yves de Sousa Silva, da Escola Municipal de Tempo Integral Mônica de Castro Carneiro, no Jardim Novo Mundo, Goiânia, está entre os 50 finalistas da 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita. Yves é o único representante da Região Centro-Oeste entre os finalistas de 2017. O prêmio teve 5.006 inscritos. Ele elaborou e colocou em prática com os alunos o projeto ‘Aula de Hoje: Meios de Transporte’, que rendeu um curta-metragem.

Pronatec inscreve 575 mil vagas gratuitas até 18 de agosto

Estão abertas as inscrições para 575 mil vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e Continuada e qualificação profissional, nas modalidades presencial e a distância, dentro do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Oferta Voluntária. Os interessados devem se candidatar até o dia 18 de agosto, por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica pelo site http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. Os cursos, com duração de 160 horas, são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, e englobam as mais diversas áreas.

Clássicos chegam à tela do Cine Cultura

O público já pode conferir as três produções que chegaram à tela do Cine Cultura. Estão em cartaz na sala os filmes: Na Vertical, de Alain Guiraudie, A Vida Após a Vida, do diretor Zhang Hanyi, e o longa nacional Rifle, dirigido por Davi Pretto. O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás e funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica. O ingresso da sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Toda segunda-feira tem preço promocional de R$ 4.

Seis estudantes representarão Goiás em Conferência Mundial de Humanidades

Seis alunos de Ensino Médio da região Noroeste de Goiás foram selecionados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte para participarem da Conferência Mundial de Humanidades, na cidade de Liège, na Bélgica, entre os dias 6 e 12 de agosto. Os estudantes representarão municípios da Área de Proteção Ambiental Pouso Alto.O grupo foi selecionado durante o Festival de Humanidades, que ocorreu em junho, na cidade de Alto Paraíso de Goiás.