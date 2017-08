Copese divulga locais de prova do concurso da Procuradoria da Prefeitura de Gurupi

Welcome! Log into your account

A Copese, organizadora do Concurso de Gurupi, divulgou nesta sexta-feira (11) os locais de prova para o Concurso da Procuradoria. As aplicações das provas acontecem em 27 de agosto.

As informações estão no site da Copese: http://www.copese.uft.edu.br/ . Ao abrir, o candidato deve procurar a opção Procuradoria.

