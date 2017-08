Festival de Teatro: 12 dias de espetáculos

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

De 17 a 29 de agosto, os palcos do Teatro Zabriskie, Teatro Sonhus, Teatro do IEG e Teatro Cidade Livre, em Goiânia e Aparecida, recebem espetáculos cênicos que representam a produção teatral goiana contemporânea. É a 15ª edição do Festival de Teatro da Federação de Teatro de Goiás (Feteg). São peças cômicas e dramáticas, criadas para o público adulto ou infanto-juvenil, com propostas cênicas clássicas ou contemporâneas, ou obras compiladas por meio de coletivos de grupos.

O público poderá acompanhar, gratuitamente, espetáculos como o Cabra Que Matou as Cabras, da Cia de Teatro Nu Escuro, ou A Clara do Ovo, de Danilo Alencar, espetáculo Dalí e muito mais. A programação completa com horários e locais de cada apresentações está no www.feteg.com.br ou pelas redes sociais (Facebook e Instagram: @festivalfeteg)

Chorinho está de volta ao Grande Hotel

A partir desta sexta, 18, a Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia retoma o projeto Grande Hotel Vive o Choro. Serão três atrações musicais por dia e, na reestreia, o público poderá conferir o show do grupo Alma Brasileira, Luciana Clímaco e do grupo Heróis de Botequim.o espetáculo.

O grupo Alma Brasileira é dirigido pelo músico Oscar Wilde e conta com cinco músicos que se revezam em vários instrumentos dentro do gênero do Choro. A cantora e compositora goiana Luciana Clímaco traz o samba raiz e choro. E o grupo Heróis de Botequim vem com repertório inspirado por grandes compositores como Adoniran Barbosa, Chico Buarque, João Bosco, Vinícius de Moraes, Geraldo Pereira , entre outros.

O Chorinho, como ficou conhecido, começou em 2003 e por anos fez parte do calendário cultural da cidade, reunindo um público cativo todas as sextas-feiras em frente ao Grande Hotel (Avenida Goiás, esquina com a Rua 3).

Startup no Agro

Senar Goiás, Faeg, Ifag e Sebrae Goiás vão realizar, dia 21, a partir das 8 horas, na sede da Faeg, em Goiânia, o lançamento do Desafio Agro Startup. O objetivo do projeto é oferecer, sob a forma de competição de modelos de negócios inovadores, capacitações e mentorias para a concepção de negócios voltados para elos das cadeias do agronegócio, estimulando assim o empreendedorismo e o desenvolvimento do setor. Os interessados em participar do lançamento e do projeto podem se inscrever por meio do site www.desafioagrostartup.com.br.

1º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo

Estão abertas as inscrições para o 1º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo, que visa estimular a produção de pautas direcionadas para o setor do varejo e também valorizar o trabalho de profissionais da imprensa goiana. Serão contempladas as categorias de fotojornalismo, jornalismo impresso, webjornalismo, radiojornalismo e telejornalismo. No total, serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios. As inscrições vão até o dia 16 de outubro O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.cdlgoiania.com.br.

Saúde para jovens nos parques

Para celebrar agosto, o mês da Juventude, a Secretaria de Saúde de Goiás promove ações para a juventude nos parques da Capital. Equipes de saúde estarão nos parques, aos finais de semana, das 8h às 17h, com palestras educativas, rodas de conversa, orientações sobre planejamento sexual, abertura para interatividade sobre dúvidas e respostas. Haverá ainda vacinação contra HPV e entrega de Cadernetas do Adolescente, além de outros materiais educativos. Anota aí na agenda para não esquecer, dia 19, a equipe estará no Parque Areião e dia 26 no Parque Itatiaia.

Campanha Doe Sangue, Doe Vida

O Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás realiza a 13ª Campanha Atacado Solidário – Doe Sangue, Doe Vida. A ação oferecerá serviços gratuitos à população, como exames de glicemia e colesterol, tipagem sanguínea e aferição de pressão. A coleta de sangue e as ações serão promovidas no dia 15, na Rua José Hermano (Campinas) e, no dia 17, na Ceasa (BR-153,Jardim Guanabara), sempre das 8h às 17h. São parceiros da iniciativa o Sesc-GO e o Hemocentro.

Exposição de criações feita para Globo no CASAR Goiânia 2017

Lethicia Bronstein, estilista reconhecida pela criação de peças exclusivas para atrizes, modelos, cantoras e importantes personalidades do cenário atual, traz para Goiânia exposição inédita de vestidos de noivas no evento CASAR, que será realizado nos próximos dias 30 e 31, no Hotel Mercure. Lethicia é considerada uma das melhores estilistas de noivas do Brasil e se destacou também ao vestir grandes personagens em novelas da Rede Globo, como as atrizes Juliana Paes, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Camila Pitanga.

Nova coleção da Tufi Duek

Uma viagem pela Floresta Amazônica que nos revela as riquezas da mata em imagens e referências que inspiram a nova temporada da Tufi Duek. Os shapes das peças ganham detalhes das roupas dos arqueólogos e da influência militar. A silhueta tem assimetrias que surgem no vestido de um ombro só e nas bainhas com pontas. Os tecidos ganham a textura do plissado, os acessórios também têm o aspecto metalizado holográfico. As rendas são metálicas e o jacquard ganha a leveza do crepe de seda misto com um fio superfino de lurex. A coleção Primavera Verão 2018 chegou à Tufi Duek do Buena Vista Shopping.