José Eliton cita Legião Urbana e destaca “capacidade de transformar” da juventude

Um trecho da canção “Que país é esse”, de Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, que nos anos 1980 embalou os jovens em crítica à ditadura, foi citada pelo vice-governador José Eliton na abertura do Mês da Juventude para instigar os jovens goianos a sonhar e a participar da construção de um estado cada dia melhor. Ele mesmo respondeu que país é esse.

“É o país que construímos, mas que precisa melhorar, e só vai melhorar se nós participarmos, se a juventude der o grito, mostrar a que veio, fazer a sua parte e construir o amanhã”, disse.

Em outra canção da mesma banda, José Eliton ressaltou a coragem comum da juventude que leva à transformação.

“Essa banda falava muito de amor, de comportamento, questionava muito e fazia com que a gente refletisse um pouco sobre o amanhã”, destacou, para rememorar ao trecho “será que vamos conseguir vencer?”, da canção “Será”. Ele respondeu: “Vamos. A juventude nos propicia a coragem para transformar”.

“Eu fico feliz em ver que o jovem transformou e transforma este estado, quando vejo essa banda, fazendo da rebeldia o grito de alerta; quando veja a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás fazendo história no Palácio da Música em Barcelona; quando eu vejo o Basileu França fazer arte circense, vejo jovens trazendo a sua expressão artística, mas passando uma mensagem para a sociedade”, pontuou José Eliton.

José Eliton, no entanto, lembrou aos jovens que o tempo pode levar a juventude, e que é preciso manter forte o sentimento e a coragem de transformar.

“O tempo pode levar a juventude, mas pode sedimentar no coração a força de transformar uma nação; e é com a participação de cada um de nós que vamos construir um país melhor”, continuou.

“Nossos sonhos não podem se perder com o tempo; a juventude com certeza o tempo levará, mas os ideais, os sonhos haverão de ficar gravados na nossa memória, no nosso coração”, disse o vice-governador.

Energia

José Eliton ressaltou, ainda, que tanto o governador Marconi Perillo quanto ele e as demais autoridades presentes ao lançamento do Mês da Juventude sairiam do Palácio da Música mais energizados, “com o compromisso firme e inarredável de continuar construindo políticas importantes que propiciam aos jovens sonhar com um futuro melhor”.