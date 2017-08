Durante assinatura da parceria, o prefeito Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia, elogiou a postura do vice-governador, em evento que reuniu no mesmo palco forças políticas do PMDB e PSDB

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), afirma que o vice-governador José Eliton conduz o Goiás na Frente “de forma republicana”, durante assinatura convênio do Programa de investimentos na noite da quarta-feira, 9. Os recursos somam R$ 12,5 milhões.

“O Goiás na Frente é um projeto importante. Espero que o Governo traga sempre boas notícias e investimentos”, afirmou o prefeito de Aparecida de Goiânia. Ele ainda ressaltou que a parceria com o governo foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. O discurso ocorreu durante evento com presenças do governador Marconi Perillo e do ex-prefeito do município, Maguito Vilela.

Os recursos em Aparecida de Goiânia serão utilizados na construção da nova sede da Câmara Municipal, implantação do Polo Metropolitano, transferência da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e do Complexo Prisional para outra localidade, liberando terreno de aproximadamente 60 alqueires, onde será construído o polo.

Também será assinado o convênio com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) para transferência de recursos para pavimentação de uma via ligando o Credeq à GO-020.

Em seu discurso, o vice-governador José Eliton enfatizou que “esta agenda impulsiona o desenvolvimento de Goiás”. Ele ressaltou que o Goiás na Frente “é um conjunto amplo de ações para preparar o estado para um novo salto de crescimento”. Diante das liderenças e da população aparecidense, o vice-goverandor destacou que Aparecida de Goiânia tem um papel fundamental no Estado de Goiás.

José Eliton fez elogios à conduta do ex-governador Maguito Vilela, ao afirmar que hoje “não cabe mais a política do ódio e do rancor”. O governador Marconi Perillo, em discurso, reforçou a afirmação e disse que é preciso ter uma “agenda de construção e não de destruição, com um discurso maduro e republicano”.

“Tenho uma relação muito boa com o prefeito Gustavo, que transcende à política”, afirma o vice-governador. “Trata-se de um gestor bem-intencionado e um homem íntegro. Dentro deste cenário, o nosso objetivo final é o cidadão”, confirmou Eliton.

“O Goiás na Frente tem um perfil republicano, sem distinção de partidos ou coligações”, afirmou o vice-governador ao reforçar, mais uma vez, a importância dos investimentos em Aparecida.

Estiveram presentes os deputados Virmondes Cruvinel, Pastor Jeferson, Mané de Oliveira e Marlúcio Pereira; os secretários Tayrone di Martino (Governo), Luiz Maronezi (Desenvolvimento) e João Gomes (Habitação); o ex-governador Maguito Vilela; o presidente da Agetop, Jayme Rincón; o presidente da Câmara de Aparecida, Vilmar Mariano, além de lideranças municipais e vereadores.