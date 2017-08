Região Sudoeste recebe obras e vários serviços

Ainda focado na recuperação das contas da prefeitura, o peemedebista aposta na frente de serviços para levar o máximo de benefícios à população

Há um ano Iris Rezende visitava a região Sudoeste da Capital e prometia reservar os finais de semana para os mutirões. “Vou levar meus secretários para que possamos sentir de perto as verdadeiras necessidades de cada região, de cada bairro”, descreveu à época na mesma região em que volta e realizou no sábado, 12, e domingo, 13, a quinta edição do Mutirão da Prefeitura. Acompanhado da primeira dama, Íris Araújo, de secretários, vereadores e convidados, Iris chegou na manhã de sábado à Avenida César Lattes, esquina com a Avenida Vasco dos Reis, no encontro do setor Novo Horizonte e Setor Vila Boa, para mais um grande Mutirão da Prefeitura.

Ainda focado na missão de recuperar contas da prefeitura, o peemedebista aposta na frente de serviços para levar o máximo de serviços à população e com poucos gastos públicos.

“Os mutirões representa a solidariedade de quem doa o fim de semana para atender o próximo”, acredita o prefeito.

Os bairros da região Sudoeste receberam roçagem e limpeza urbana, revitalização asfáltica, reforma de prédios públicos, sinalização de ruas, limpezas de praças, recolhimentos de entulhos e reparos de iluminação pública, dentre outras melhorias. Nas tendas, os moradores tiveram acesso a serviços de saúde, consultas de processos, atendimentos de beleza, emissão de documentos, orientações jurídicas e emissão de guias, além de atividades culturais, ligadas aos direitos humanos, ambientais e educativas.

Em comitiva, acompanhado de lideranças e auxiliares, Iris Rezende visitou vários aparelhos públicos em bairros da região, como a Escola Municipal Jaime Câmara, que atende 500 alunos na comunidade, o CMEI Jardim Europa II e o Cais Novo Horizonte. Todos esses locais receberam intervenções durante a frente de serviços. Na unidade de Saúde, por exemplo, o prefeito determinou as obras de urgência e emergência da unidade.

O chefe do Executivo também autorizou a reforma da Praça da Juventude, no Parque Anhanguera. Além disso, a prefeitura demoliu um antigo posto da Polícia Militar, no Conjunto Cachoeira Dourada, que estava desativada há 10 anos e servia de mocó para usuários de drogas, para construir uma praça.

Liderança da região, o pastor Agostinho Lopes diz ser extremamente positivo o contato direto do prefeito Iris com a comunidade.

“Isso gera uma confiança nas pessoas, uma alegria em saber que o prefeito se preocupa verdadeiramente com a cidade. O Mutirão da Prefeitura é muito esperado por nós, porque estávamos nos sentindo esquecidos pelo poder público”, ressaltou.

A gestão municipal informa que realizou mais de 50 mil atendimentos no local.

“Quando trazemos toda a estrutura da prefeitura para focar em uma região específica, conseguimos potencializar o trabalho e deixar um resultado extraordinário”, concluiu Iris Rezende.

Serviços

Nos mutirões, vários serviços são oferecidos pela administração municipal e a meta é que, assim como nas edições anteriores, atingir a média de 50 mil atendimentos de saúde, educação, direitos humanos, jurídico, meio ambiente, assistência social, emissão de documentos, orientações, além das atividades culturais e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na região Sudoeste nas áreas de urbanização e infraestrutura.

As tendas com toda a estrutura do Executivo Municipal foram montadas na Avenida César Lattes com a Avenida Vasco dos Reis, no Setor Novo Horizonte, e o horário de atendimento no sábado foi das 8h às 17h, e no domingo das 8h às 12h.

Iris ouve população em bairros

Mantendo a tradição, o prefeito Iris Rezende visitou na terça-feira da semana passada, dia 4, a região Sudoeste da Capital, local da quita edição do Mutirão da Prefeitura, realizado no fim de semana. O prefeito visitou os bairros que já recebem obras de infraestrutura, limpeza e manutenção e no sábado e domingo contarão com os estandes para atender a população com diversos serviços.

Em contato com a população, Iris visitou o Cais Novo Horizonte, que passa por reforma para atender 24 horas. Toda estrutura da ala de urgência e emergência está sendo reformada. O chefe do Executivo também esteve na Escola Municipal Jaime Câmara, no Jardim Europa. A unidade recebe pintura geral, reforma na instalação hidráulica e elétrica, reforma do telhado, piso e da quadra.

Outras unidades locais também receberão reparos. Alunos pediram reforma da quadra de esportes e prefeito se prontificou em atender. Acompanharam o prefeito secretários municipais, auxiliares e líderes comunitários da região.

A comitiva lidada pelo prefeito também visitou o local que abriga a estrutura da frente ampliada de serviços, no Jardim Vila Boa. O prefeito autorizou a construção de duas praças na região. De acordo com o prefeito, os bairros atendidos pelo Mutirão sentirão o impacto de uma administração presente.

Prefeitura oferece Uso do Solo em 24 horas

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou oficialmente na quinta-feira, 10, a disponibilização do Uso do Solo em 24 horas e do novo Mapa Digital. O evento, que contou com a presença do titular da Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Agenor Mariano, ocorreu no salão nobre do Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal).

“Estas plataformas de modernização reduzem o tempo para quem precisa da aprovação de projetos, o que durava em média 30 dias, leva agora 24 horas. Já o mapa digital é uma nova versão atualizada da expansão territorial da cidade com gráficos e dados que dizem muito sobre nosso desenvolvimento econômico nos últimos anos”, destaca Agenor Mariano.

Ainda sobre o Mapa Digital, o titular da Seplanh entusiasma-se ao falar sobre a ferramenta.

“É uma fonte de pesquisa, de trabalho e de prestação de serviços para a população. Do computador ou celular, posso fazer comparativos com outros mapas de anos anteriores como 2006 e 2011. Ver, por exemplo, quais unidades educacionais e de saúde foram construídas e se estão mais perto de casa”, ressalta Agenor Mariano.

Em relação a possibilidades com os mapas, o secretário exemplifica que é possível medir as distâncias entre qualquer região da cidade e também ver o tamanho real de áreas construídas e informações precisas.

“Podemos acompanhar projetos e ver como eles mudaram a configuração do município. Vale análise crítica das pessoas sobre o que melhorou e ainda pode ser feito dentro do território urbano”, comenta.

O prefeito Iris Rezende mostra que as medidas fazem parte de ações iniciadas em abril, quando começaram a surgir os primeiros resultados do Comitê de Gestão, Modernização e Monitoramento, designado pelo próprio chefe do poder executivo.

“Esta já é a terceira ferramenta com informações e serviços úteis disponibilizados de forma acessível e dinâmica à população. Nosso objetivo é que no futuro próximo, as pessoas tenham a opção de ter a facilidade de todos os atendimentos pela internet. Que não precisem se deslocar e agilizem suas tarefas com a produtividade que fomenta e aquece a geração de emprego e renda aos goianienses”, salienta Iris Rezende.

Para emitir o documento de Uso do Solo, basta acessar agora o Portal da Prefeitura, pelo endereço, www.goiania.go.gov.br, preencher os dados nos campos necessários, imprimir boleto de arrecadação do município (DUAM) e efetuar o pagamento da taxa. Após 24 horas, o solicitante pode imprimir a autorização pelo sistema edoc, no próprio site.

Já o mapa digital, qualquer cidadão pode acessá-lo pelo mesmo portal, pelo guia específico e desfrutar dos novos dados e fotografias aéreas de ultima geração e recém-atualizadas de Goiânia.