OVG abre mais 10 mil vagas para Bolsa Universitária

Estudantes já podem fazer inscrição para concorrer ao benéfico

O Programa Bolsa Universitária abriu novo processo seletivo para dez mil bolsas. O anúncio foi feito pelo governador Marconi Perillo durante a solenidade de inclusão de dez mil estudantes ao programa, no Ginásio Goiânia Arena, no dia 8 de agosto. A presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, o vice-governador de Goiás, José Eliton, diretores da Organização e representantes de instituições parceiras participaram do ato de inclusão. Foram concedidas nove mil bolsas parciais e mil integrais.

Marconi Perillo lembrou que, em abril de 1999, foram entregues as primeiras quatro mil bolsas. “Fomos pioneiros com esta iniciativa. Ela serviu de base para o lançamento em nível nacional, em 2005, do Prouni”, disse. O governador afirmou que a Bolsa Universitária democratiza a educação e que até o final do seu mandato, no ano que vem, serão 190 mil estudantes beneficiados. Até 2018, o número deve chegar a 200 mil. Marconi Perillo finalizou com um recado para os estudantes: “Sejam perseverantes, determinados e confiem no Governo de Goiás”. O programa já beneficiou 180 mil estudantes, com investimentos anuais do Governo de Goiás entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões, por meio da OVG.

Valéria Perillo parabenizou os bolsistas. “Vocês são vencedores. É com alegria que realizamos essa inclusão. Acreditamos que todos vocês darão um grande retorno para a sociedade”. A presidente de honra da OVG lembrou que ao serem contemplados com o programa, os estudantes se comprometem a prestar contrapartida em alguma instituição cadastrada na OVG. “Não se esqueçam desse compromisso. É um apoio as instituições. Elas precisam de vocês”.

Jaqueline Rodrigues, 30 anos, que cursa Ciências Contábeis em Quirinópolis, representou os bolsistas contemplados com a bolsa integral. Ela contou um pouco de sua história de luta e superação para conseguir trabalhar e estudar e agradeceu pelo benefício. “Ser bolsista da OVG é um grande incentivo para a realização do meu sonho de ter um diploma de curso superior. Agradeço ao governador Marconi Perillo e a presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, pela oportunidade. Que Deus os proteja e continue inspirando em vocês ações tão importantes para o nosso futuro”.

Estudante do 1º período de Design na PUC Goiás, João Vitor estava entre os beneficiados e foi chamado pelo governador para falar às mais de 10 mil pessoas que lotaram o ginásio, “por ser exemplo de determinação, otimismo, superação e garra”, afirmou o governador. João Vitor, que tem problemas físicos e dificuldades de locomoção, agradeceu a Marconi e a Valéria Perillo pela criação do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), local onde conheceu o governador há mais de 10 anos, durante tratamento. “Obrigado por não deixar este lindo projeto morrer”, agradeceu, fazendo referência ao Crer.

Em sua mensagem, o estudante, que possui a Bolsa Universitária, destacou a importância do programa: “A Bolsa Universitária é uma oportunidade de uma vida melhor. Um estudo, de ser alguém, ter dignidade”, diz.