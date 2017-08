Canto da Primavera este ano acontecerá entre setembro e outubro

Tuitar no Twitter

O Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis chega à sua 18ª edição em 2017. Este ano, o evento será realizado novamente em duas fases: De 27 de setembro a 1º de outubro e, na segunda fase, do dia 4 ao dia 8 de outubro. A data foi escolhida para homenagear a cidade de Pirenópolis, que completa 290 anos no dia 7 de outubro. O Canto da Primavera 2017 terá 30 apresentações de artistas e grupos goianos ou residentes em Goiás há pelo menos 3 anos e, também, 10 oficinas de música.

Alunos goianos ganham medalhas de olimpíada nacional

No dia 10 de agosto, 42 alunos da Rede Municipal de Ensino de Goiânia receberam suas medalhas de prata, bronze e menções honrosas pela participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 2016. A solenidade de premiação foi realizada no auditório da Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, no Campus Samambaia.

Academia da PM passa a ser Escola de Pós-Graduação

A Polícia Militar de Goiás celebra mais uma conquista histórica: o credenciamento da Academia da Polícia Militar como Escola de Pós-Graduação. A solenidade foi realizada dia 9 de agosto, na Academia de Polícia Militar, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. A medida representa um avanço no processo de formação dos policiais militares goianos, refletindo diretamente na qualidade do serviço de segurança pública prestado pela Polícia Militar aos cidadãos.

Empossados 252 aprovados no concurso público da UEG

O governador Marconi Perillo empossou no dia 9 de agosto, 252 candidatos aprovados no concurso para os cargos de analista e de assistente de gestão administrativa da Universidade Estadual de Goiás, realizado em 2015. Deste total, 123 assumiram a função de analista de gestão administrativa e 129 de assistente de gestão administrativa.