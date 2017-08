Prazo para inscrição de estudantes no Enade é ampliado

O Ministério da Educação divulgou as novas regras para a inscrição no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), cujos prazos foram ampliados. Agora, os coordenadores de cursos superiores têm até 31 de agosto para cadastrarem os dados dos estudantes que farão a prova. Já os registros de alunos em lotes só podem ser feitos até o dia 25 deste mês. Depois dessa data, serão aceitas apenas as inscrições individuais. O exame é destinado aos graduandos que devem concluir o curso neste ano e aos que estavam em situação irregular desde edições anteriores.

A participação no Enade é pré-requisito para a aprovação dos estudantes nos cursos de graduação. A prova consiste em uma avaliação de desempenho pessoal e em um questionário sobre as disciplinas cursadas.

Cursos

Neste ano, o exame será aplicado aos matriculados nas áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia e sistemas de informação.

Também será aplicado para os cursos que conferem diploma de bacharel e licenciatura nas áreas de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, física, geografia, história, letras-português, matemática e química; dos cursos que conferem diploma de licenciatura nas áreas de artes visuais, educação física, letras-português e espanhol, letras-português e inglês, letras-inglês, música e pedagogia, e dos cursos que conferem diploma de tecnólogo nas áreas de análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da produção industrial, redes de computadores e gestão da tecnologia da informação.