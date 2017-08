Encontro internacional de malabares e circo

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

O 11º Encontro Goiano de Malabares e Circo será realizado na Vila Itatiaia, na capital, de 21 a 27 de agosto. Realizado desde 2007, por meio de parcerias com artistas e grupos de circo e teatro do Brasil e da América Latina, o encontro pretende valorizar a cultura do circo, promovendo o encontro da comunidade com malabares, trapézio, palhaçaria, contorcionismo, entre outras artes circenses.

Haverá espetáculos, oficinas, rodas de conversa, feiras de artesanatos e artigos para prática circense, além de exibição de curtas e longa-metragens. As atividades são na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG (EMAC/UFG) e em três ambientes montados na Praça de Esportes da Vila Itatiaia: o Picadeiro das Estrelas, a Arena da Quadra e a Lona de Circo.

Sarau do HGG celebra quatro anos de muita música

A noite da quinta-feira, 17, foi de celebração (e muita música) para pacientes, médicos e demais colaboradores do Hospital Geral de Goiás (HGG). Foi dia de comemorar os quatro anos do Projeto Sarau do HGG, reunindo músicos de destaque do cenário goiano para apresentações simultâneas em várias alas do Hospital. Ao final, os artistas se reuniram para uma moda de viola, puxada pela dupla Rezende e Renato com a harpista Aline Araújo. Na foto estão ainda Marcos Morgado, João Montenegro, Adriano Assis, Cláudia Garcia, Pardhal e Willian José.

Prefeitura lança cartilha sobre violência contra mulher

Para comemorar os 11 anos da Lei Maria da Penha, a Prefeitura de Goiânia lançou, na semana passada, a cartilha Toda Mulher Tem o Direito de Viver Sem violência. O objetivo é conscientizar toda a sociedade na prevenção e punição dos responsáveis por violência contra a mulher. O material com 38 páginas e orienta sobre as fases da violência, o significado da Lei Maria da Penha, as formas de agressões, que vão muito além da física, além de dar o passo a passo de como conseguir ajuda. O material será entregue à população pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.

Exposição Contrarquitetura no MAC

O Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC|Goiás) recebe, de 29 de agosto a 20 de outubro, a exposição Contrarquitetura, do artista plástico goiano Juliano Moraes (foto). A mostra é composta por cerca de 80 obras, entre esculturas, desenhos e instalações. Contrarquitetura é a segunda individual de Juliano Moraes. A primeira, intitulada Ne-Uter, data de 2001) e também foi sediada pelo MAC|Goiás. As obras que compõem o projeto atual foram elaboradas nos últimos dois anos, algumas delas exclusivamente para a exposição. A entrada é gratuita.

Pesquisadores de cinema fazem palestras em Goiânia

Os professores Rubens Machado e Elinaldo Teixeira são as atrações do 1º Seminário Performances Culturais e Cinema, marcado para os dias 25 de agosto e 1º de setembro, em Goiânia. Cada um deles fará uma palestra seguida de debate no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Machado falará sobre “Performances culturais e cinema experimental”, no dia 25. Teixeira fará palestra, dia 1º, com o tema “Performances culturais e cinema”. A entrada é gratuita. As palestras começam às 19h30. Mais informações: (62) 3201-4931

Campanha de conscientização:

“Promova cidadania, não dê esmola”

A Secretaria de Assistência Social (Semas) de Goiânia, em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), realiza a campanha “Promova cidadania, não dê esmola”. O objetivo é alertar e conscientizar a população de que a prática contribui para que adultos e crianças permaneçam na situação de mendicância e gera efeitos como evasão escolar, prostituição, exploração e violência contra crianças e adolescentes.

Além da utilização de alguns veículos de comunicação, como site e mídias sociais da Prefeitura e panfletagem em locais de grande fluxo de pessoas, como terminais de ônibus e nos mutirões, a Semas ampliou a atuação das equipes de abordagem social nas ruas da cidade.

Lançamento O Boticário

No clima seco, nossos cabelos sofrem com o ressacamente. Para resolver o problema, O Boticário lançou a Match, uma marca dedicada aos cuidados dos fios, que busca ajudar as consumidoras a estabelecerem uma relação de harmonia com seus cabelos. A marca promete resultados comprovados em três diferentes linhas. Destaque para a Patrulha do Frizz, que blinda os fios do frizz por até dois dias.