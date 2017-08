Festival de dança infantil abre inscrições

Estão abertas, até o próximo dia 27 de agosto, as inscrições para o 1° Festival Kids do Estado de Goiás, que podem ser realizadas através do site www.festivalonline.com.br/evento. O evento de dança infantil será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, sexta-feira e sábado, no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, em Goianésia. O festival é financiado pela Lei Goyazes, programa de Incentivo à Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), e organizado pela companhia de dança Tatiana’s Ballet.

Argentino se apresenta em parques de Goiânia

O artista circense argentino Matias Edgardo Jaunsaras realiza circuito de nove apresentações gratuitas do espetáculo Palhaço Beterraba em Concerto, a partir do dia 20 de agosto, nos parques de Goiânia. A circulação começa pelo Bosque dos Buritis, às 15 horas, com uma fusão de técnicas tradicionais de circo e teatro, com intervenção musical. O projeto também prevê a realização de oficinas com mestres da palhaçaria, numa agenda que se estende até fevereiro de 2018.

Cine Cultura traz cinco novos filmes

A programação do Cine Cultura oferece ao público esta semana cinco filmes. São estreados nas salas do cinema os longas: O Estranho Que Nós Amamos, de Don Siegelcom, O Futuro Perfeito, de Nele Wohlatz, e Corpo Elétrico, dirigido por Marcelo Caetano. Também continuam em cartaz, por mais uma semana, as produções Rifle, do diretor Davi Pretto, e Na Vertical, do cineasta Alain Guiraudie.

Lançado o livro História Contemporânea

O século XIX pode ser considerado “longo” do ponto de vista da História. E é justamente esse período o foco de estudo do historiador Luís Edmundo Moraes, autor de História Contemporânea – da Revolução Russa à Primeira Guerra Mundial. O livro foi lançado pela editora Contexto e custa R$ 35. Para Moraes, o início do período é marcado em 1789, com a Revolução Francesa, e seu fim, em 1914, início da Primeira Guerra Mundial.