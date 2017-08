Goiana procura por filho desaparecido em Rondônia

Adolescente de 18 anos desapareceu há quase três meses. Nesse tempo, mãe contou com o apoio de amigos e familiares para viajar ao Estado em busca de informações do filho

Yago Sales

Patrícia Castro, 39 anos, não imaginava que protagonizaria um drama que, se roteirizado e dirigido, emocionaria expectadores em salas de cinemas. Ela é de Formosa, Goiás, no entorno do Distrito Federal, mas está com o coração aprisionado a 2.137 quilômetros distância de sua casa. É que seu filho, Maycon Castro de Paula, 18, desapareceu no último dia 29 de abril, em São Miguel de Guaropé, município de Rondônia.

A polícia local faltou entregar a Patrícia um distintivo. “Investigue”, sugeriu um delegado. “Quem sumiu com seu filho pode contar mais pra você, mais fácil do que para a polícia”. A missão a obrigou fazer o percurso do filho, em busca de pistas, em duas viagens que realizou este ano com ajuda de amigos, comerciantes e políticos de Formosa.

Maycon, segundo testemunhas, esperava pela namorada em frente a uma lanchonete. O jovem pegou a moto de um colega emprestada e nunca mais foi visto. Nas duas idas à região, Patrícia conseguiu apenas algumas informações desencontradas. Notícias dadas por aqueles que viram o rapaz pela última vez antes de Maycon receber uma ligação e simplesmente desaparecer.

Para a reportagem, o delegado Mario Henrique, que investiga o caso, contou que trabalha com várias linhas de investigação. “Levantamos o perfil dos amigos da vítima, procuramos ligações, mas ainda não encontramos”, explicou o policial.

“Eu falava com meu filho todo dia. No dia 1º de maio, eu conversei com ele e ele me respondeu, dizendo que estava tudo bem”.

Por trás da mensagem, contudo, estava a namorada de Maycon, como ela mesmo revelaria a Patrícia dias depois. “Ela me disse que havia se passado pelo meu filho, no dia anterior, e respondido às mensagens porque ficou com medo de me contar que o Maycon havia sumido no dia 29”, explica a mãe. A polícia não vê ligação da jovem com o desaparecimento do namorado.

A história do goiano endossa as estatística de desaparecidos. Anualmente, pelo menos 250 mil pessoas desaparecem no país. Mas Patrícia não aceita deixar o desaparecimento de seu filho cair no esquecimento. Por isso, usa as redes sociais diariamente para pedir ajuda às autoridades para que possa encontrar algum paradeiro do rapaz.