O Senador Vicentinho Alves, Coordenador da Bancada do Tocantins, após entendimentos com o Ministro dos Transportes, Maurício Quintela, acaba de confirmar que o Lançamento das Obras de Construção da Ponte de Xambioá acontecerá no próximo dia 14 de setembro, durante evento nas Cidades de Xambioá, no Tocantins e São Geraldo, no Pará.

A obra é fruto da ação da Bancada Federal do Tocantins, que destinou emendas impositivas para viabilizar a sua execução. Além de garantir os recursos no Orçamento da União, os parlamentares fizeram gestões junto ao Ministro Maurício Quintela em Audiência no Ministério dos Transportes em 14 de março e com o Presidente Michel Temer, em jantar realizado na mesma data na residência do Senador Vicentinho Alves, em Brasília, quando reivindicaram prioridade do Governo Federal para o início das obras.

O início das obras foi sobrestado em virtude de judicialização do processo licitatório por parte de um dos consórcios concorrentes. Entretanto, após intensa atuação da Procuradoria Jurídica do DNIT, com o apoio da Bancada Federal, foi obtida a autorização para o início das obras.(DO PORTAL AGORA-TO)